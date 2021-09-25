الأحد, 26-سبتمبر-2021 الساعة: 12:00 ص - آخر تحديث: 11:23 م (23: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الثورة‮ ‬الوطنية‮ ‬والقومية‮ ‬
الشيخ‮/ ‬عمر‮ ‬خالد‮ ‬بدرالدين‮
سبتمبر‮ ‬ألق‮ ‬لا‮ ‬ينتهي
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالخالق‮ ‬هادي‮ ‬طواف‮
إفلاس‮ ‬وحقد‮ ‬دفين‮!‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ابوراس.. نحن معك
نجيب شجاع الدين
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
لعمري انه لكبير
عبدالملك‮ ‬الفهيدي
عن رئيس المؤتمر الشعبي العام
محمد اللوزي
مستقبل‮ ‬المؤتمر‮ ‬والديمقراطية‮ ‬والشراكة‮ ‬والمشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬البلاد
حسين‮ ‬حازب *
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬واضح‮ ‬منذ‮ ‬التأسيس‮ ‬
‬جابر‮ ‬عبدالله‮ ‬غالب‮ ‬الوهباني‮
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.. ‬بَلَغَ‮ ‬أَشُدَّهُ‮ ‬‭ ‬وَبَلَغَ‮ ‬أَربَعِينَ‮ ‬سَنَة‭ ‬
الفريق‮ ‬الركن‮/ ‬جلال‮ ‬علي‮ ‬الرويشان‮
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬الوسطية‮ ‬والاعتدال
عبدالسلام‮ ‬الدباء
أخبار
المؤتمر نت - يعد فيتامين K عنصرًا غذائيًا أساسيًا لصحة العظام والقلب والدماغ. لذا، يجب أن يوفر النظام الغذائي كل احتياجات الجسم من فيتامين K

هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام

المؤتمرنت -
هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام
يعد فيتامين K عنصرًا غذائيًا أساسيًا لصحة العظام والقلب والدماغ. لذا، يجب أن يوفر النظام الغذائي كل احتياجات الجسم من فيتامين K، بحسب ما نشرته صحيفة "إكسبريس" Express البريطانية.

وينبغي أولًا معرفة ما إذا الشخص يتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين K، ولماذا يحتاج إلى تناول المزيد منه.

تحتوي الخضروات على ما يقرب من 7 أضعاف الحد الأدنى الموصى به من فيتامين K. وبالتالي إذا كان ممن يحرصون على تناول الخضروات فإنه بالتأكيد يتمتع بثروة مناسبة من فيتامين K.

لصحة العظام وصحة القلب
ووجدت الأبحاث أن تناول نظام غذائي غني بفيتامين K يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 34%، بناءً على بيانات من أكثر من 50,000 شخص.

كما أظهرت العديد من الدراسات أن فيتامين K يسهم في تقوية العظام، بما يمنحها وقاية أو يقلل من خطر الإصابة بالكسور، علاوة على أن نقص فيتامين K بالجسم يعد من الأسباب الرئيسية للإصابة بهشاشة العظام.

ورجحت إحدى الدراسات أن فيتامين K يمكن أن يساعد أيضًا في أداء أفضل للذاكرة، بما يشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.

ويستخدم جسمك فيتامين K لإنتاج بروتين يسمى البروثرومبين وهو مهم لتخثر الدم - وبالتالي يساعد في التئام الجروح - وأيضا العظام.

ومن السهل الحصول على الكميات التي إليها الجسم من فيتامين K عبر اتباع نظام غذائي يعتمد على أنواع معينة من الخضروات غنية به دون الحاجة إلى تناول مكمل غذائي.

أفضل وأرخص مصادر طبيعية
وتأتي الخضروات الورقية على رأس قائمة المصادر الغذائية الغنية بفيتامين K. ويحتل المرتبة الأولى بينها الكرنب، الشهير في الأسواق باسم "كيل". يمنح كل 100 غرام فقط من الكرنب ما يقرب من 700% من احتياجات الجسم من فيتامين K في اليوم الواحد.

كما يحتوي الكرنب، بالإضافة إلى فيتامين K، على فيتامينات A وC وB6، فضلًا عن كونه منخفض السعرات الحرارية ومرتفع نسبيًا بالألياف والبروتين.

وتشتمل قائمة الخضروات الغنية بفيتامين K على السبانخ والبروكلي والملفوف.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
وثائق ونصوص: بيان صادر عن المؤتمر بمناسبة اعياد الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر ونوفمبر (نص البيان)
رياضة: أتلتيكو مدريد يخسر من ألافيس
رياضة: سيتي يُفسد انطلاقة تشيلسي ويتفوق عليه
رياضة: أستون يهزم يونايتد.. وبرونو يهدر جزائية
رياضة: فالنسيا يواصل التعثر ويتعادل مع بلباو
رياضة: أتالانتا يتعادل مع إنتر في مباراة مثيرة
رياضة: برينتفورد يفرض التعادل على ليفربول
رياضة: فوز صعب لميلان على سبيزيا
عربي ودولي: جنرال أمريكي يتوقع اختفاء "إسرائيل"
فنون ومنوعات: قرية تمنح 15 ألف دولار لمن ينجب طفلاً
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد صالح الأعور
محافظات: صنعاء.. إزالة 24 مخالفة بناء مستحدثة
أخبار: (أسماء الأوائل).. إعلان نتائج الثانوية العامة
عربي ودولي: اصطدام سفينتين روسية وتركية في البوسفور
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
محافظات: منظمة تنفذ أعمال توعية صحية للتربويات
أخبار: نتائج اختبارات الثانوية العامة 2020- 2021م
رياضة: موعد الكلاسيكو الأول بين ريال مدريد وبرشلونة
أخبار: شرف عن اجتماع نيويورك: تضليل وخداع
عربي ودولي: أوبرادور: بلادنا لن تكون مخيماً للمهاجرين
فنون ومنوعات: قلة النوم قد تؤدي لزيادة الوزن
رياضة: بايرن يتصدر بثلاثية غرويتر فورت
أخبار: القبض على مبتز اخترق هاتف امرأة بصنعاء
أخبار: منها البيض.. أطعمة عليك تناولها في الخريف
علوم وتقنية: كيف نختار الزبادي المفيد للجسم؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021