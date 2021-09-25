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هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام

يعد فيتامين K عنصرًا غذائيًا أساسيًا لصحة العظام والقلب والدماغ. لذا، يجب أن يوفر النظام الغذائي كل احتياجات الجسم من فيتامين K، بحسب ما نشرته صحيفة "إكسبريس" Express البريطانية.



وينبغي أولًا معرفة ما إذا الشخص يتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين K، ولماذا يحتاج إلى تناول المزيد منه.



تحتوي الخضروات على ما يقرب من 7 أضعاف الحد الأدنى الموصى به من فيتامين K. وبالتالي إذا كان ممن يحرصون على تناول الخضروات فإنه بالتأكيد يتمتع بثروة مناسبة من فيتامين K.



لصحة العظام وصحة القلب

ووجدت الأبحاث أن تناول نظام غذائي غني بفيتامين K يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 34%، بناءً على بيانات من أكثر من 50,000 شخص.



كما أظهرت العديد من الدراسات أن فيتامين K يسهم في تقوية العظام، بما يمنحها وقاية أو يقلل من خطر الإصابة بالكسور، علاوة على أن نقص فيتامين K بالجسم يعد من الأسباب الرئيسية للإصابة بهشاشة العظام.



ورجحت إحدى الدراسات أن فيتامين K يمكن أن يساعد أيضًا في أداء أفضل للذاكرة، بما يشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.



ويستخدم جسمك فيتامين K لإنتاج بروتين يسمى البروثرومبين وهو مهم لتخثر الدم - وبالتالي يساعد في التئام الجروح - وأيضا العظام.



ومن السهل الحصول على الكميات التي إليها الجسم من فيتامين K عبر اتباع نظام غذائي يعتمد على أنواع معينة من الخضروات غنية به دون الحاجة إلى تناول مكمل غذائي.



أفضل وأرخص مصادر طبيعية

وتأتي الخضروات الورقية على رأس قائمة المصادر الغذائية الغنية بفيتامين K. ويحتل المرتبة الأولى بينها الكرنب، الشهير في الأسواق باسم "كيل". يمنح كل 100 غرام فقط من الكرنب ما يقرب من 700% من احتياجات الجسم من فيتامين K في اليوم الواحد.



كما يحتوي الكرنب، بالإضافة إلى فيتامين K، على فيتامينات A وC وB6، فضلًا عن كونه منخفض السعرات الحرارية ومرتفع نسبيًا بالألياف والبروتين.



وتشتمل قائمة الخضروات الغنية بفيتامين K على السبانخ والبروكلي والملفوف.