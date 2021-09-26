الأحد, 26-سبتمبر-2021 الساعة: 12:10 م - آخر تحديث: 11:42 ص (42: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الثورة‮ ‬الوطنية‮ ‬والقومية‮ ‬
الشيخ‮/ ‬عمر‮ ‬خالد‮ ‬بدرالدين‮
سبتمبر‮ ‬ألق‮ ‬لا‮ ‬ينتهي
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالخالق‮ ‬هادي‮ ‬طواف‮
إفلاس‮ ‬وحقد‮ ‬دفين‮!‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ابوراس.. نحن معك
نجيب شجاع الدين
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
لعمري انه لكبير
عبدالملك‮ ‬الفهيدي
عن رئيس المؤتمر الشعبي العام
محمد اللوزي
مستقبل‮ ‬المؤتمر‮ ‬والديمقراطية‮ ‬والشراكة‮ ‬والمشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬البلاد
حسين‮ ‬حازب *
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬واضح‮ ‬منذ‮ ‬التأسيس‮ ‬
‬جابر‮ ‬عبدالله‮ ‬غالب‮ ‬الوهباني‮
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.. ‬بَلَغَ‮ ‬أَشُدَّهُ‮ ‬‭ ‬وَبَلَغَ‮ ‬أَربَعِينَ‮ ‬سَنَة‭ ‬
الفريق‮ ‬الركن‮/ ‬جلال‮ ‬علي‮ ‬الرويشان‮
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬الوسطية‮ ‬والاعتدال
عبدالسلام‮ ‬الدباء
أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبوراس، برقيات تهان من رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات

في تهنئة لرئيس المؤتمر : رؤساء الفروع: المؤتمريون سيظلون مخلصين لأهداف الثورة اليمنية

المؤتمرنت -
في تهنئة لرئيس المؤتمر : رؤساء الفروع: المؤتمريون سيظلون مخلصين لأهداف الثورة اليمنية
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبوراس، برقيات تهان من رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات، بمناسبة اعياد الثورة اليمنية الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر والـ58 لثورة الـ14 من اكتوبر الخالدتين والـ54 للاستقلال 30 نوفمبر.
وأكدت البرقيات أن الثورة اليمنية الـ26 سبتمبر والـ14 اكتوبر و30 نوفمبر شكلت الاطار الناظم والجامع لكل اليمنيين وادخلت اليمن في عصر جديد من العلاقات مع سائر الامم ، مشددين على انها كانت الاساس والمدماك الذي اسس لتحقيق حلم اليمنيين الاهم في تاريخنا المعاصر وهو اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م وقيام الجمهورية اليمنية التي انهت التشطير البغيض .
وأشار رؤساء فرع المؤتمر بالمحافظات والجامعات إلى أن ثورة 26 سبتمر والرابع عشر من اكتوبر هي الحدث الوطني الأبرز الذي غير مجرى التاريخ ؛ وهي اللحظة التي بزغ فيها ومن خلالها فجر اليمن الحديث، وهي القيمة والمرجعية العليا التي لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها، فهي البوصلة، وهي نقطة الارتكاز، وهي الدليل إذا تاهت السبل بأبناء الوطن وإذا اختلفت المصالح والاهواء.
كما اكدت البرقيات على ان المؤتمريبن سيظلون مخلصين لأهداف الثورة اليمنية وحريصين على السير باتجاه المستقبل على هدي اهدافها، ومحافظين على مكتسباتها العظيمة ممثلة في الجمهورية والوحدة والتعددية السياسية والحريات العامة والتنمية الشاملة ومواصلة بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: هكذا يمكنك حماية جسمك من الالتهاب والعدوى!
رياضة: ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال
وثائق ونصوص: بيان صادر عن المؤتمر بمناسبة اعياد الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر ونوفمبر (نص البيان)
رياضة: أتلتيكو مدريد يخسر من ألافيس
رياضة: سيتي يُفسد انطلاقة تشيلسي ويتفوق عليه
رياضة: أستون يهزم يونايتد.. وبرونو يهدر جزائية
رياضة: فالنسيا يواصل التعثر ويتعادل مع بلباو
رياضة: أتالانتا يتعادل مع إنتر في مباراة مثيرة
رياضة: برينتفورد يفرض التعادل على ليفربول
رياضة: فوز صعب لميلان على سبيزيا
عربي ودولي: جنرال أمريكي يتوقع اختفاء "إسرائيل"
أخبار: فلكي يتوقع ارتفاع درجات الحرارة شرق اليمن
فنون ومنوعات: قرية تمنح 15 ألف دولار لمن ينجب طفلاً
أخبار: الحديدة.. 233 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد صالح الأعور
محافظات: صنعاء.. إزالة 24 مخالفة بناء مستحدثة
أخبار: (أسماء الأوائل).. إعلان نتائج الثانوية العامة
عربي ودولي: اصطدام سفينتين روسية وتركية في البوسفور
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
محافظات: منظمة تنفذ أعمال توعية صحية للتربويات
أخبار: نتائج اختبارات الثانوية العامة 2020- 2021م
رياضة: موعد الكلاسيكو الأول بين ريال مدريد وبرشلونة
أخبار: شرف عن اجتماع نيويورك: تضليل وخداع
عربي ودولي: أوبرادور: بلادنا لن تكون مخيماً للمهاجرين
فنون ومنوعات: قلة النوم قد تؤدي لزيادة الوزن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021