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رؤساء هيئات المؤتمر: يجب استلهام تضحيات الثوار ضد العدوان والمحتلين الجدد

رفع رؤساء الهيئات التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام ( البرلمانية – الوزارية – الشوروية – هيئة الرقابة التنظيمية) برقيات تهان إلى الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة احتفالات شعبنا بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 اكتوبر و30 نوفمبر.

وهنأ رؤساء الهيئات المؤتمرية رئيس المؤتمر ومن خلاله الى نواب وقيادات المؤتمر بمناسبة حلول العيد الوطني التاسع والخمسين لثورة 26 سبتمبر 1962م والعيد الوطني الثامن والخمسين لثورة 14 اكتوبر 1963 والعيد الوطني الرابع والخمسين للاستقلال 30 نوفمبر 1967م مشيرين الى ما مثلته ثورة سبتمبر من تحول تاريخي بإقامة النظام الجمهوري وانهاء الحكم الكهنوت الإمامي المتخلف، ثم لم يمض الكثير من الوقت بعد ذلك حتى اندلعت ثورة 14 من أكتوبر المجيدة في جنوب الوطن والتي انتهت بإعلان الجمهورية وطرد الاستعمار البريطاني في الـ30 من نوفمبر 1967.



واشاروا الى ان الاحتفاء بهذه الاعياد يتطلب استذكار حجم التضحيات التي صنعت فجر اليمن الجديد بانهاء نظام الامامة ، وطرد المحتل وانهاء اسطورة بريطانيا العظمى، واستلهام تلك التضحيات اليوم في مزيد من الصمود ومقاومة العدوان ومواجهة الغزاة والمحتلين الجدد بذات الروح الكفاحية، مشيدين بما يقدمه منتسبو الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل من تضحيات لمواجهة عدوان دول التحالف بقيادة السعودية والامارات ومرتزقتهم، مؤكدين ان تلك التضحيات ستنجح في طرد الغزاة الجدد وصنع فجر جديد لليمن كما صنعه اباؤهم منذ اكثر من نصف قرن.



وعبر رؤساء الهيئات المؤتمرية عن ثقتهم بقدرة الشيخ صادق امين ابوراس في مواصلة مسيرة عطائه في قيادة المؤتمر والحفاظ على وحدته التنظيمية بخبرته وحنكته، مجددين العهد بالوقوف خلف قيادته والوفاء والولاء لتنظيمهم ولوطنهم.