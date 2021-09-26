المؤتمرنت -

الحزب الناصري الديمقراطي يهنئ أبو راس بـ(26) سبتمبر

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية تهنئة بمناسبة اعياد الثورة اليمنية (26 سبتمبر- 14 اكتوبر- 30 نوفمبر) من الامين العام للحزب الناصري الديمقراطي، ينشر ( المؤتمرنت) فيما يلي نصها :



الاخ الشيخ المناضل صادق بن امين ابورراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام.



اتقدم اليكم ومعي قيادة واعضاء الحزب الناصري الديمقراطي بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة اعياد الثوره اليمنيه السبتمبريه والاكتوبرية، والتي تأتي اطلالتها هذا العام في ضل ضروف عصيبة يواجهها وطننا وشعبنا جراء العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي فرض على شعبنا دون اي مبررات .



و الحزب الناصري الديمقراطي إذ يهنئكم بهذه المناسبة الوطنية الغالية ومن خلالكم الى كافة فعاليات تنظيمكم الرائد، فانه يؤكد وقوفه الى جانب مضلومية شعبنا باعتبار ذلك انتصارا لمبادئ واهداف ومنطلقات الثورة اليمنية المؤكدة على الاستقلال والسيادة.



مثمنيين عظمة الانتصارات التي يحققها جيشنا واللجان الشعبية على صعيد العديد من الجبهات، كما نؤكد ان حزبنا سيضل الى جانب المؤتمر ومع مختلف القوى السياسية الصامدة ضد العدوان وفي العمل الوطني المسؤول الحريص على حماية الثورة وصون انجازاتها وتعزيز مسيرتها.





ونسأل الله العلي العظيم أن تعاد هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا ووطننا النصر المؤزر الذي يتفق مع حجم تضحياته الجسيمة.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اخوكم

عبدالمجيد الحنش

الامين العام للحزب الناصري الديمقراطي



