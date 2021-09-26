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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس برقية تهنئة بمناسبة اعياد الثورة اليمنية الاستاذ/ خالد جيوب الردفاني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير،

أمين جبهة التحرير يهنئ أبو راس باعياد الثورة اليمنية

المؤتمرنت -
أمين جبهة التحرير يهنئ أبو راس باعياد الثورة اليمنية
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس برقية تهنئة بمناسبة اعياد الثورة اليمنية الاستاذ/ خالد جيوب الردفاني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير، عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، ينشر ( المؤتمرنت) فيما يلي نصها:


معالي الشيخ/ صادق بن أمين أبوراس ، رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم.....تحيه وبعد....
بمناسبة اعياد الثوره اليمنيه العيد التاسع والخمسين لثورة 26سبتمبرالخالدة والعيد الـ 58لثورة14اكتوبر المجيدة، والعيد الـ 54 ليوم الاستقلال العظيم30من نوفمبر، يسرني أن أرفع اليكم بإسمي شخصيا ونيابة عن قيادة وقواعد حزب جبهة التحرير خالص التهاني وأصدق التبريكات، ومن خلالكم إلى كل جماهير شعبنا اليمني العظيم بهذه الاعياد الوطنية العظيمة والغالية على كل شعبنا اليمني العظيم.

كونها احتفاء بتاريخ عظيم سطره رجالات اليمن الاحرار ليتمكنوا من صنع فجر حياة ومستقبل جديد لوطننا وأمتنا اليمنية العظيمة الفجر المشرق الذي عمد بدماء الاحرار ليحطموا النظام الكهنوتي الامامي المتخلف وتنهزم أمام عزائمهم وتضحياتهم اقوى امبراطورية استعمارية أنذاك، ويطردوا المحتل الغاشم من ارضنا شر طرده .

ليؤسسوا نظام جمهوري انطلق بيمننا الحبيب نحو ٱفاق الحرية والتقدم والتطور وان احتفائنا بهذه الاعياد الوطنية هو تخليداً لذكرى وتضحيات اولائك الاحرار لنستلهم من تاريخهم معاني التضحية والفداء في حب الوطن والدفاع عنه وعن ثراه الطاهر .

وكل عام وانتم ووطننا وأمتنا اليمنية العظيمة بألف خير..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
اخوكم /
الاستاذ/ خالد جيوب الردفاني
الأمين العام لحزب جبهة التحرير
عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي









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