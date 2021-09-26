المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ أحمد الكبودي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ/ احمد فاضل سعد الكبودي، عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية وصاب العالي، محافظة ذمار، والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/ خالد احمد فاضـل الكبودي، والى الشيخ / وليد احمد فاضل الكبودي، واخوانهما وكافة آل الكبودي بمخلاف كبود بمديرية وصاب العالي محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

