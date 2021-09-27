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أخبار
المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان السعودي ارتكاب الخروقات بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 31 غارة على محافظتي مأرب والجوف خلال

190 خرقا في الحديدة .. طيران العدوان يشن 31 غارة على مأرب والجوف

المؤتمرنت -
190 خرقا في الحديدة .. طيران العدوان يشن 31 غارة على مأرب والجوف
واصلت قوى العدوان السعودي ارتكاب الخروقات بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 31 غارة على محافظتي مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 191 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية والجاح، و18 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 137 قذيفة و130 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات ثلاث غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية والتحيتا وتحليق طائرتين حربيتين في أجواء الفازة والدريهمي و27 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والجاح والجبلية والدريهمي والتحيتا.

وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد بأن طيران العدوان شن 24 غارة على مديريتي حريب والجوبة، وست غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارة شرق مديرية الحزم في محافظة الجوف.









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