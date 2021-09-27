المؤتمرنت -

الأمين المساعد يعزي حُجري بوفاة والده

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة الى الدكتور/ ابراهيم عمر سالم حُجري، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وزير التعليم الفني والتدريب المهني الاسبق، عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة الحديدة، واخوانه وكافة ال حُجري بمحافظة الحديدة، وذلك بوفاة والده المغفور له باذن الله تعالى الحاج /عمر سالم حجري.



وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

