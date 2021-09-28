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أخبار
المؤتمر نت - العدوان يحتجز سفينة تحمل 27 طن مشتقات

العدوان يحتجز سفينة تحمل 27 طن مشتقات

المؤتمرنت -
العدوان يحتجز سفينة تحمل 27 طن مشتقات
احتجز تحالف العدوان السعودي، سفينة جديدة تحمل ٢٧ ألف طن من مادتي المازوت والديزل تابعة للقطاع الخاص.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي أن تحالف العدوان احتجز السفينة "فوس باور" ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصريح دخول من قبل الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن استمرار القرصنة على سفن الوقود، يعكس صلف العدوان واستهتار الأمم المتحدة وتغاضيها عن معاناة الشعب اليمني التي تتزايد نتيجة الحصار.

واعتبر المهندس الأضرعي بتصريح لوكالة سبأ ، استمرار احتجاز سفن الوقود، انتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية .. محمّلاً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية مسئولية تفاقم معاناة الشعب اليمني.








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