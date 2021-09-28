المؤتمرنت -

استشهاد وإصابة 4 مواطنين بنيران العدو السعودي بصعدة

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق السويد بشأن محافظة الحديدة، واستشهد وأصيب أربعة أشخاص بينهم أفريقي بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة، وشن الطيران 36 غارة على مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 200 خرق بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و 18 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 150 قذيفة و144 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



ومن بين الخروقات عشر غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية وحيس وتحليق 28 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والمدينة وحيس والجاح والجبلية والدريهمي والتحيتا .



وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين، وإصابة اثنين أحدهما مهاجر إفريقي بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة.



وأفاد بأن طيران العدوان شن في محافظة مأرب 27 غارة على مديريتي حريب والجوبة، وخمس غارات على مديريتي مدغل وصرواح .



وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف، وغارة على مديرية الحزم.

