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أخبار
المؤتمر نت - مشروبات تحول نتيجة تحليل كورونا إلى إيجابي

هذه المشروبات تحول نتيجة تحليل كورونا إلى إيجابي

المؤتمرنت -
هذه المشروبات تحول نتيجة تحليل كورونا إلى إيجابي
أوصى باحثون بإجراء فحص وتحليل فيروس كورونا صباحًا، أي قبل تناول أي مأكولات أو مشروبات، وذلك لأن هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تحول تحليل الفيروس من سلبي إلى إيجابي، بحسب موقع «eatthis» المتخصص في الشؤون الصحية.

ولظهور نتيجة التحليل إيجابية، أي أن الشخص مصاب بالفيروس، قام الطلاب بوضع قطرات من هذه المشروبات على عينات اختبار التدفق الجانبي للفيروس، وهي اختبارات منزلية لفيروس كورونا تعطي نتائج سريعة، وظهرت نتيجة الاختبار بخط أحمر، وهو ما يعني وجود فيروس كورونا.

وأكد مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن المشروبات التي تحول نتيجة تحليل كورونا إلى إيجابي هي المشروبات الغازية، وعصائر البرتقال والتفاح، أي المشروبات التي تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض، فحمض الستريك في عصير البرتقال، وحمض الفوسفوريك في المشروبات الغازية، وحمض الماليك في عصير التفاح، يعطي درجة حموضة تتراوح بين 2.5 و4 درجات، وهذه ظروف قاسية جدًا للأجسام المضادة، التي طُورت لتعمل إلى حد كبير في مجرى الدم بدرجة حموضة تصل تقريبا إلى 7.4.

وبحسب بدران، فهناك محلول عازل يتم خلطه مع العينة خلال اختبار الفيروس، هذا المحلول يحافظ على درجة حموضة مثالية للأجسام المضادة، مما تظهر نتيجة الاختبار صحيحة، حتى إذا تم خلطها بأي من المشروبات الحمضية.

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن عدم وجود هذا السائل العازل، يعني أن الأجسام المضادة في الاختبار تكون معرضة لدرجة الحموضة الموجودة في المشروبات، وهو الأمر الذي يكون له تأثير كبير على وظيفتها، قائلًا: «في الظروف الحمضية، شحنة البروتين تكون إيجابية، ونتيجة لذلك تتعطل العديد من التفاعلات التي تربط البروتين معًا، وتقل حساسية الأجسام المضادة للفيروس».وكالات








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