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أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبوراس، برقية تهنئة بمناسبة أعياد الثورة اليمنية الخالدة، من قيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصها

التكوينات الشبابية والطلابية يهنئون رئيس المؤتمر بأعياد الثوره اليمنية

المؤتمرنت -
التكوينات الشبابية والطلابية يهنئون رئيس المؤتمر بأعياد الثوره اليمنية
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبوراس، برقية تهنئة بمناسبة أعياد الثورة اليمنية الخالدة، من قيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصها:

الأخ الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

تحية تقدير.. وبـعــــد

باسم التكوينات الشبابية والطلابية للمؤتمر بالمحافظات والجامعات وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة نتقدم لكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الأعياد الوطنية للثورة الخالدة (العيد الـ59 لثورة ٢٦ سبتمبر، والعيد الـ58 لثورة ١٤ اكتوبر، والذكرى الـ54 لعيد الاستقلال الوطني ٣٠ نوفمبر 1967).. لقد شكلت هذه الأعياد الوطنية للثورة اليمنية الخالدة محطات تحول تاريخية فى مسيرة نضال الشعب اليمني وحركته الوطنية ضد الحكم الإمامى المتخلف والإحتلال البريطاني البغيض، ومثلت ثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة حدثاً تاريخياً كبيراً غير مجرى التاريخ وشكل نقطة الإنطلاق والتحول الوطني نحو التحرر والإستقلال وتحقيق الوحدة الوطنية.

إن هذه الذكرى المجيدة للثورة اليمنية الخالدة، ذكرى إنتصار الجمهورية وسقوط حكم الإمامة وإنهاء حقبة الإحتلال البريطاني، صنعته بطولات وتضحيات عظيمه لأحرار وثوار اليمن الميامين التي كسرت القيود وحطمت الأغلال وصنعت فجرا جديدا لليمنيين فى إقامة النظام الجمهوري الذي اخرج اليمن من عزلة التخلف ونير الاحتلال الى عهد جديد ينعم فيه الشعب بالحرية والمساواة، ووضعت اليمن على طريق المستقبل. ولهذا كانت وستظل هذه الثورة الخالدة عظيمة بعظمة ماحققته من تحرير للإنسان اليمني من الجهل والتخلف والمرض والفقر والحرمان، وفتح أبواب الحرية والإنفتاح على العالم وتوفير كل متطلبات الحياة.

إن المؤتمر الشعبي العام وهو يحتفى اليوم بهذه المناسبة مع كافة أبناء الشعب اليمني، ليعبر باعتزازه بأن المؤتمر كان فى طليعة القوى الوطنية التي أسهمت بدور محوري وفاعل فى ترجمة مبادى وأهداف الثورة المباركة بتنفيذ العديد من الإنجازات التنموية على إمتداد الساحة الوطنية كان أهمها هو إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وإنهاء حقبة التشطير البغيض.

كما انه اليوم يؤكد على تجسيد مواقفه الوطنية في الوقوف مع كل القوى الوطنية المدافعه عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله ضد العدوان الغاشم والحصار الجائر ومشاريع التجزئة والتقسيم التي تستهدف الوطن أرضاً وإنسانا.

ختاماً، نكرر لكم التهنئة بهذه المناسبة العظيمة ونجدد لكم العهد والولاء ونحن على ثقة بأن المؤتمر فى ظل قيادتكم الحكيمة وتاريخكم النضالي قادر على تجاوز كل التحديات ومواصلة مسيرة عطائه التنظيمي والوطني منحازاً للشعب ومدافعاً عن ثوابته الوطنية وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة والنهج الديمقراطي، وفى الدفاع عن الوطن وسيادته وإستقلاله مع كل القوى الوطنية وكافة أحرار شعبنا اليمني العظيم.. وفقكم الله وسدد خطاكم

كل عام وأنتم ووطننا بالف خير.. ودمتم

أخوكم/ ناجي بن يحيى القوسي
نائب رئيس دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة








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