المؤتمرنت -

الحصار يقتل التوأم السيامي في العاصمة صنعاء

حمل مكتب الصحة العامة والسكان بأمانة العاصمة دول العدوان والأمم المتحدة المسؤولية عن وفاة التوأم السيامي نتيجة الحصار وإغلاق مطار صنعاء الدولي.



وأكد مدير مكتب الصحة بالأمانة الدكتور مطهر المروني، أن التوأم السيامي توفي نتيجة تعثر نقله إلى الخارج لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ حياته، في ظل عدم توفر الأجهزة والكوادر الطبية المتخصصة في اليمن.



وأوضح أنه تم مناشدة الامم المتحدة أكثر من مرة، لنقل التوأم السيامي إلى الخارج عبر رحلاتها الخاصة من مطار صنعاء الدولي، إلا أنها لم تستجب.. مؤكداً أنه تم توفير الرعاية الطبية للتوأم وفقا للإمكانيات المتاحة في أحد المستشفيات بالأمانة.



وأشار الدكتور المروني، إلى أن التوأم السيامي يعكس حجم المعاناة الانسانية للشعب اليمني نتيجة إغلاق مطار صنعاء الدولي والذي تسبب في وفاة آلاف المرضى ممن يحتاجون لتلقي العلاج خارج اليمن.. مطالبا الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية، بالتدخل لفتح مطار صنعاء لإنقاذ حياة آلاف المرضى.