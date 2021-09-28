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المؤتمر نت - قالت الأمم المتحدة، إن أكثر من مليوني طفل يمني خارج المدرسة هذا العام

الأمم المتحدة: أكثر من مليوني طفل يمني خارج المدرسة

المؤتمرنت -
الأمم المتحدة: أكثر من مليوني طفل يمني خارج المدرسة
قالت الأمم المتحدة، إن أكثر من مليوني طفل يمني خارج المدرسة هذا العام جراء الصراع، مشيرة إلى احتياج أكثر من 8 مليون طفل آخرين للمساعدة.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) في بيان مقتضب على تويتر، أن أكثر من 2 مليون طفل خارج المدرسة في اليمن، بينما أكثر من 8 مليون طفل يدرسون في ظروف سيئة وبحاجة إلى مساعدة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية في اليمن كريستا روتينستاينر، إن الأطفال في مخيمات النزوح غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة، في ظل استمرار النزاع.

وأضافت، أن منظمتها تبذل جهودها من أجل تقديم الدعم في هذا الخصوص، لكنها تعتبر نفسها مثل نقطة في محيط كبير، حيث إن الوضع يحتاج لمجهودات أكبر.








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