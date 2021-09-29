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أخبار
المؤتمر نت - استمع مجلس النواب، في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى رد وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس

البرلمان يحث على ضرورة تخفيض تعرفة الكهرباء

المؤتمرنت -
البرلمان يحث على ضرورة تخفيض تعرفة الكهرباء
استمع مجلس النواب، في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى رد وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس على سؤال عضو المجلس أحمد يحيى نصار بشأن عدم وجود فرع لشركة النفط في محافظة حجة.

حيث أكد وزير النفط والمعادن، في سياق رده على السؤال، أنه يجري متابعة استكمال فتح فرع للشركة في حجة، وصدرت توجيهات لاستكمال إجراءات فتح الفرع في المحافظة .. مشيداً بجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب في متابعة القضايا التي تهم الوطن والمواطن، ومعالجة بعض الإشكالات التي تتطلب تضافر الجهود للبحث عن حلول ممكنة لها.

وقدّر حرص المجلس واهتمامه في مخاطبة الأمم المتحدة، بشأن الآثار الكارثية المترتّبة على استمرار العدوان، والقرصنة البحرية على السفن المحملة بالمشتقات النفطية، ما يضاعف معاناة أبناء الشعب اليمني.

وخلال الجلسة، ثمّن رئيس مجلس النواب دور وزارة النفط والمعادن في متابعة قضية استمرار حجز سفن المشتقات النفطية .. مشيراً إلى ضرورة تعاون الجميع في البحث عن حلول ممكنة لتوفير الخدمات الضرورية، ومنها المشتقات النفطية، والغاز المنزلي للمواطنين.

وفي الجلسة، التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، استمع نواب الشعب إلى رد وزير الكهرباء والطاقة أحمد العليي على سؤال عضو مجلس النواب محمد صلاح بكير حول ارتفاع أسعار بيع التيار الكهرباء في المناطق الساحلية، ومعاناة أبناء تلك المناطق، بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وأشار الوزير العليي، في سياق رده، إلى تعمّد تحالف العدوان استهداف الخدمات الضرورية، ومنها البنية التحتية لقطاع الكهرباء منذ اللحظات الأولى لشن العدوان على اليمن .. مبيناً أن العدوان ألحق أضراراً جسيمة بخطوط نقل الطاقة الكهربائية (صافر - صنعاء) ما أدى إلى إخراج محطة مأرب الغازية، وخطوط أخرى، عن الخدمة، وكذا خروج المنظومة الكهربائية الوطنية بالكامل.

وأوضح أنه، وبجهود حثيثة واستثنائية، تم التمكن من إعادة التشغيل جزئياً في أمانة العاصمة، ومحطة "رأس كتنيب" في محافظة الحديدة، والتوسّع في إعادة التشغيل تدريجياً في الأمانة والمحافظات.

وأرجع تحريك تعرفة وحدة الطاقة المباعة، بما يغطّي تكاليفها كحد أدني، إلى التحكم بأسعار الوقود في السوق، خاصة المازوت والديزل، الناجم عن استمرار دول العدوان في احتجازه وعدم السماح بدخوله، وما يترتب على ذلك من أعباء مضاعفة على مختلف القطاعات.

وحمّل وزير الكهرباء والطاقة تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن حرمان المواطنين من الكهرباء، وارتفاع كلفتها، نتيجة استمرار احتجاز سفن الوقود ومنعها من دخول البلاد.

وعقّب عضو مجلس النواب بكير .. مؤكداً أهمية إعادة النظر في أسعار تعرفة الكهرباء، وتخفيض الاشتراك للمواطنين، ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وفي الجلسة، حثّ رئيس مجلس النواب وزير الكهرباء على مضاعفة الجهود، والبحث عن حلول ممكنة ومتاحة لتوفير خدمة الكهرباء للمواطنين، خاصة في المناطق الساحلية التي تشتد فيها درجة الحرارة، للتخفيف من معاناتهم، وبالتعرفة المناسبة.

ولفت إلى ضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل استمرار العدوان والحصار .. موجهاً وزير الكهرباء بالتحرّي حول الموضوع، وتلافي أوجه القصور، ومتابعة التزام المختصين في محافظة الحديدة بتنفيذ توصيات المجلس بهذا الخصوص.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.








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