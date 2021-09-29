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أخبار
المؤتمر نت - اغلقت لجنة وزارة الصناعة والتجارة للعمل الرقابي والميداني أربع شركات لاستيراد الأغذية بعد ارتكابها مخالفات بزيادة الأسعار

إغلاق 4 شركات تجارية مخالفة للأسعار

المؤتمرنت -
إغلاق 4 شركات تجارية مخالفة للأسعار
اغلقت لجنة وزارة الصناعة والتجارة للعمل الرقابي والميداني أربع شركات لاستيراد الأغذية بعد ارتكابها مخالفات بزيادة الأسعار وعدم الالتزام بالقائمة السعرية .

وأوضح وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أن عملية الإغلاق جاءت عقب تلقي الوزارة بلاغات خلال اليومين الماضين عن ارتفاعات غير مبررة لبعض المواد الأساسية والاستهلاكية من قبل هذه الشركات .

وأكد أن الوزارة لن تألوا جهدا في حماية المواطنين بكافة السبل من أي محاولات لبعض ضعفاء النفوس استغلال الأوضاع ومحاولة رفع الاسعار.

ولفت الى حرص الوزارة على تأمين المخزون الغذائي من المواد الأساسية والغذائية ومدى انسيابها وحماية المواطن من كل أنواع الاستغلال.

وقال الوزير الدرة " على جميع التجار الالتزام بعدم رفع الأسعار ونشكر كل الملتزمين منهم اما المتلاعبين فسيتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم من قبل الأجهزة المعنية".. مطالبا المواطنين أن يكون لهم دور إيجابي في إنجاح عملية الرقابة على الأسعار والإبلاغ عن المخالفين.. وكذا مقاطعة كل التجار الغير ملتزمين بالأسعار .

فيما اشار وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني الى أن عملية النزول للجنة تهدف إلى الرقابة على الأسواق والأسعار وتحقيق الاستقرار التمويني للمواطن.

وأشار إلى أن الرقابة على الأسواق تعتمد على أسس منهجية وعملية لضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع ذات الجودة .. مبيناً أن المخالفات والعقوبات التي تقع على المتجاوزين لأحكام القانون ليست هدفا بحد ذاته وإنما هي أداة لضبط السوق وإلزام المحال التجارية بنصوص القوانين المنظمة للنشاط التجاري.

من جهته أوضح مدير حماية المستهلك عبدالله الضاعني أن لجنة الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الصناعة أغلقت أربع شركات مستوردة للسلع الاساسية والمواد الاستهلاكية المكملة وذلك بسبب قيامها برفع الأسعار .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت إلى أن عملية اغلاق تلك المنشآت يأتي في إطار تنفيذ الوزارة للعمل الرقابي الميداني المنتظم في أمانة العاصمة والمحافظات لضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار التمويني .








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