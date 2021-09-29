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أخبار
المؤتمر نت - سرطان الدم هو أحد أنواع السرطان الذي يتكون في الأنسجة المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم والتي تشمل نقي العظم والجهاز اللـِّمفي

أعراض يتجاهلها الكثيرون تنذر بمرض قاتل

المؤتمرنت -
أعراض يتجاهلها الكثيرون تنذر بمرض قاتل
سرطان الدم هو أحد أنواع السرطان الذي يتكون في الأنسجة المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم والتي تشمل نقي العظم والجهاز اللـِّمفي.

يبدأ هذا النوع من السرطان بالتكوّن عادةً في خلايا الدم البيضاء، حيث تتمتع كريات الدم البيضاء بقدرة على صدّ ومحاربة العدوى والالتهابات المختلفة.

تنمو هذه الخلايا بشكل عام بصورة سليمة للغاية وتنقسم حسب احتياجات الجسم، ولكن في حالة الإصابة بابيضاض الدم يُنتج نقي العظم في الجسم كمية كبيرة جدًا من خلايا الدم البيضاء الشاذة التي لا يمكنها أن تقوم بوظائفها كما ينبغي.

سرطان الدم ليس مرضًا منتشرًا عند الأطفال فقط، فابيضاض الدم له أربعة أصناف رئيسة وتشكيلة واسعة من الأصناف الثانوية، جزء منها فقط منتشر لدى الأطفال.

إن تشخيص إصابة شخص بمرض ابيضاض الدم قد يثير مشاعر القلق والخوف الشديدين، فيما قد تكون مهمة علاج سرطان الدم مركبة ومعقدة طبقًا لنوع سرطان الدم وتبعًا لعوامل أخرى عديدة مختلفة، في المقابل هنالك طرق متنوعة وموارد كثيرة من شأنها مساعدة المريض في مواجهة اللوكيميا.

وكشفت دراسة استقصائية عن طريق Blood Cancer UK أن أكثر من نصف البالغين لا يمكنهم تسمية عرض واحد لسرطان الدم على الرغم من كونه ثالث أكبر سبب لوفيات السرطان في المملكة المتحدة.

وقد تكون معرفة علامات وأعراض سرطان الدم هي الفرق بين البقاء على قيد الحياة أو عدمه، لأن التشخيص المبكر للمرض هو أفضل فرصة للعلاج الناجح.

وطلبت المؤسسة الخيرية من المشاركين سرد ما يعتقدون أنه علامات شائعة لسرطان الدم. وبالإضافة إلى أكثر من 56% من الأشخاص غير قادرين على سرد عرض واحد، ذكر واحد في المائة فقط من 2035 بالغا الحمى، وثلاثة في المائة قالوا إنهم عانوا من ضيق في التنفس.

ويبدو أن الوعي بالأعراض انخفض منذ عام 2018 عندما وجد الاستطلاع نفسه أن 52% من الناس لم يتمكنوا من تسمية أعراض السرطان.

وقالت كيت كيتلي، رئيسة خدمات الدعم في Blood Cancer UK: "للأسف، يمكن أحيانا تجاهل أعراض مثل التعب وفقدان الوزن والتعرق الليلي أو التقليل من شأنها، وقد تكون النتيجة مدمرة. خلال ذروة الوباء، رأينا عددا أقل بكثير من الأشخاص الذين شُخّصت إصابتهم بسرطان الدم، ويمكن أن يكون أحد أسباب ذلك أن بعض أعراض سرطان الدم يمكن الخلط بينها وبين "كوفيد-19".

وتبعا للمؤسسة الخيرية، التي تحاول الإعلان عن علامات المرض بمناسبة شهر التوعية بسرطان الدم في سبتمبر، قالوا إن أعراض سرطان الدم تشمل:

• فقدان الوزن غير المبرر.
• كدمات أو نزيف غير مبرر.

• كتل أو انتفاخات.
• ضيق في التنفس.

• التعرق الليلي الغزير.
• الالتهابات المستمرة والمتكررة والشديدة.

• حمى (38 درجة مئوية أو أعلى) غير مبررة.
• طفح جلدي أو حكة غير مبررة.

• ألم في العظام أو المفاصل أو البطن.
• التعب الذي لا يتحسن مع الراحة أو النوم.

• بشرة شاحبة بشكل غير عادي.

وأضاف كايتلي: "إذا كانت لديك أعراض لا يمكن تفسيرها ومستمرة، فعليك تحديد موعد على وجه السرعة مع طبيبك العام. وفي حين أنه من غير المحتمل أن يكون هناك أي شيء خطير، فمن المهم للغاية إجراء الفحص".

ووفقا لـ NHS، فإن ابيضاض الدم الليمفاوي المزمن، وهو الشكل الرئيسي لسرطان الدم، لا يسبب عادة أي أعراض في وقت مبكر، ويمكن رصده فقط أثناء فحص الدم الذي يُجرى لسبب آخر.

وعندما تتطور الأعراض، فقد تشمل:

• الإصابة بالعدوى في كثير من الأحيان.
• فقر الدم - التعب المستمر وضيق التنفس وشحوب الجلد.

• النزيف والكدمات أسهل من المعتاد.
• حرارة عالية.

• تعرق ليلي.
• انتفاخ الغدد في العنق أو الإبط أو الفخذ.

• انتفاخ وانزعاج في بطنك.
• فقدان الوزن غير المقصود.

وتسلط النتائج التي توصلت إليها منظمة سرطان الدم في المملكة المتحدة، الضوء على الحاجة الملحة لرفع مستوى الوعي العام بسرطانات الدم وللتوعية بأعراض المرض.








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