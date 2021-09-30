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أخبار
المؤتمر نت - ماذا يحدث فى جسمك إعند الإقلاع عن التدخين؟ اعرف الفوائد

ماذا يحدث فى جسمك عند الإقلاع عن التدخين؟

المؤتمرنت -
ماذا يحدث فى جسمك عند الإقلاع عن التدخين؟
التدخين من العادات السيئة الضارة بالصحة، التى تؤدى إلى الكثير من المضاعفات الخطيرة، لأن مادة النيكوتين بالسجائر تتسلل إلى الرئتين، ثم تتحول إلى مادة تسمى الكوتينين التى تؤدى إلى أمراض الرئة والجهاز التنفسي الشائعة.



وطبقا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth، فإن التوقف عن التدخين ستظهر آثاره على جسمك، فإذا قررت الإقلاع لمدة شهر، سيحدث بجسمك العديد من المتغيرات.

1. اختفاء النيكوتين الموجود في الدم
سيختفي النيكوتين في غضون يوم إلى ثلاثة أيام، إذا قررت التوقف عن التدخين.

2.اختفاء النيكوتين الموجود في البول
عادة ما يمكن الكشف عن مستوى النيكوتين في البول في غضون 3-4 أيام بعد توقف الشخص عن التدخين، بالنسبة للمدخنين السلبيين، يمكن الكشف عن اختبار بول النيكوتين على أنه إيجابي لمدة تتراوح بين 15 و20 يومًا.

3. ضبط معدلات ضربات القلب
أحد الآثار الجيدة بعد الإقلاع عن التدخين هو انخفاض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب عما كان عليه في السابق أثناء التدخين، عندما يبدأ الناس في الإقلاع عن التدخين، تعود معدلات ضربات القلب إلى مستوياتها الطبيعية مرة أخرى.

4. متلازمة الانسحاب
يتعرض الشخص لمواجهة متلازمة الانسحاب من النيكوتين والتى يرافقها علامات عديدة وهي القلق والإحباط والتوتر الشديد والنعاس أو الأرق وزيادة الشهية والصداع والوخز.

5. تراجع خطر الإصابة بالنوبات القلبية
إن احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية بالنسبة للمدخنين هي أكثر من مجموعة من الأشخاص الذين لا يدخنون، وتصل إلى 70٪، وبعد أن يلتزم الشخص بالإقلاع عن التدخين، فإن خطر الإصابة بالنوبات القلبية التي تطارد المدخنين ينخفض بدرجة كبيرة.

6. تجديد خلايا الرئة
بعد أن يتوقف الشخص عن التدخين لمدة شهر، ستخضع الرئتان لعملية تجديد، حيث توجد داخل الرئتين أهداب كشعر أملس يخرج من المخاط ويحسن وظائف الرئة ويقلل من احتمالية إصابة شخص ما بالعدوى مثل التعرض للسعال ونزلات البرد.

7.خفض خطر الإصابة بأمراض القلب
تدمر السجائر جدار الشريان وتسبب انسداد الشرايين بسبب تراكم مادة دهنية في الجسم، وعند الإقلاع عن التدخين فإن خطر الإصابة بأمراض القلب (التاجية ، الذبحة الصدرية ، السكتة الدماغية) سينخفض بشكل كبير حتى 50٪ مقارنة بمن يدخن.

8.خفض خطر الإصابة بسرطان الفم
إذا نجح شخص ما في التخلص من التدخين، فإن خطر الإصابة بأمراض مثل سرطان الفم وسرطان الحلق والحنجرة والمثانة سينخفض بنسبة 50 ٪. كما أن خطر الإصابة بسرطان مثل سرطان عنق الرحم سينخفض أيضًا مثل خطر الأشخاص الذين لا يدخنون أبدًا، كما سينخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بشكل كبير بعد عامين إلى خمسة أعوام من التوقف عن التدخين.










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