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الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عادل محمد السمحي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس النواب السابق الشيخ عادل محمد محمد السمحي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة (208) مديرية عتمة، الذي وافاه الاجل بعد عمر حافل بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه.



وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته للشيخ عصام محمد محمد السمحي وكافة آل السمحي بمديرية عتمة محافظة ذمار بهذا المصاب الأليم.



وأشاد أمين عام المؤتمر، في برقيته بمناقب الفقيد، حيث كان من الشخصيات الوطنية والسياسية التي سخرت حياتها لخدمة وطنها وخدمة أبناء ذمار عبر مساهمته وسعيه الدؤوب لحل الكثير من المشاكل بين أبناءها وإصلاح ذات البين.



وأشار الأمين العام إلى أن الشيخ السمحي كان احد قيادات المؤتمر النشطة والفاعلة والمشهود لها بالمواقف الوطنية والتنظيمية بمديرية عتمة، وأحد الشخصيات الإجتماعية البارزة التي حظيت باحترام وتقدير الجميع.



وابتهل إلى المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون ".