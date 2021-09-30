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أخبار
المؤتمر نت - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" على قناته في "يوتيوب" عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم حتى الجمعة المقبلة، حيث من المتوقع أن تشهد اليمن طقساً غير مستقر، يشمل بعض المحافظات

الفلكي الشوافي يكشف عن تغيّرات مفاجئة في طقس اليمن

المؤتمرنت -
الفلكي الشوافي يكشف عن تغيّرات مفاجئة في طقس اليمن
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" على قناته في "يوتيوب" عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم حتى الجمعة المقبلة، حيث من المتوقع أن تشهد اليمن طقساً غير مستقر، يشمل بعض المحافظات هطول أمطار خفيفة.

وتوقع الفلكي الشوافي تحسن تدريجي ملحوظ لهطول الامطار خلال الأيام القادمة وخصوصاً جنوب غرب اليمن، مؤكداً أن الحالة واضحة خلال النصف الأول من الأسبوع القادم لهطول الأمطار بشكل أفضل من الأيام الماضية، موضحاً ان الهطول قد لا يغطي كل المناطق ونسبة التغطية المتوقعة للهطول مع نهاية الاسبوع القادم (الجمعة 8 أكتوبر 2021).

وأشار الشوافي إلى أن هطول الأمطار سيغطي نسبة من 50 الى 75 % من شريط المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية. متوقعاً أن يغطي الهطول في المرتفعات والهضاب الشرقية والمناطق الساحلية بنسبة 30 الى 50% بشكل عام سواء غربية - جنوبية - شرقية.

وأوضح الفلكي الشوافي أنه من المتوقع أن يغطي هطول الأمطار في الهضاب الداخلية بنسبة 20 الى 40 %، مشيراً إلى أن نسبة الهطول ليست عالية كثير لأنها خلال 9 ايام قادمة ولكن تعد تحسن ملحوظ مقارنة بشبه جفاف الايام الماضية، مؤكداً أن الأجواء في الصحاري ستكون شبه جفاف مع هطول أمطار خفيفه،

ودعا الفلكي اليمني المواطنين إلى توخي الحذر.








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