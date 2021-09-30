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أخبار
المؤتمر نت - ربما تكون المكسرات أكثر الأطعمة تنوعاً، فنحن نستخدمها في مجموعة من الأطباق وحتى كزينة مقرمشة للحلويات والأطباق الصحية، لكن هناك مخاطر لا تحمد عقباها خصوصاً في 3 أنواع منها

احذر.. 3 أنواع من المكسرات تؤدي إلى الموت

المؤتمرنت -
احذر.. 3 أنواع من المكسرات تؤدي إلى الموت
ربما تكون المكسرات أكثر الأطعمة تنوعاً، فنحن نستخدمها في مجموعة من الأطباق وحتى كزينة مقرمشة للحلويات والأطباق الصحية، لكن هناك مخاطر لا تحمد عقباها خصوصاً في 3 أنواع منها.

فقد حذر تقرير من أن بعض المكسرات قد تعتبر ضارة، أو حتى خطيرة بسبب احتوائها على بعض العناصر التي قد تسبب مشكلات كبيرة لجسم الإنسان، وفق موقع "Eat this Not That".

وقالت خبيرة التغذية الدكتورة، فيكتوريا كلاس، إن هناك 3 أصناف من المكسرات تشير الدراسات إلى أنها قد تكون ضارة، خصوصا عند الإكثار منها، وبعضها قد يسبب الموت.

الصنوبر وجوز المكاديميا
وأوضحت أن كلاً من الصنوبر وجوز المكاديميا من المكسرات التي تصنف بالضارة، والتي يجب الحد من استهلاكها.

كما، اعتبرت الخبيرة أن هذه المكسرات تصنف في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، حيث بينت أنها مكسرات غير صحية بالنسبة للإنسان.

وأشارت إلى أنه بقدر ما تحتوي حبوب الصنوبر على قيمة غذائية عالية، إلا أنها تسبب متلازمة الصنوبر التي تترك طعما مرا ومعدنيا في فمك لعدة أشهر.

أما بالنسبة لجوز المكاديميا، فإن مشكلته الوحيدة هي احتوائه على نسبة مرتفعة جدا وبشكل كبير من الدهون والسعرات الحرارية.

إلى ذلك، نصحت الخبيرة محبي المكسرات بالحد من الحصص الغذائية اليومية من الصنوبر والمكاديميا، لافتةً إلى أن هذين لا يعتبران أسوأ أنواع المكسرات بسبب وجود نوع أكثر شيوعا وأكثر ضرراً.

الأكثر ضرراً
ونوهت الخبيرة إلى أن المكسرات الأكثر شيوعا والأكثر ضررا هي الفول السوداني، بسبب مشكلة تعرضه لمرض "الأفلاتوكسين، وهو نوع من الفطريات المرتبطة بسرطان الكبد".

ويعتبر الأفلاتوكسين منتجا ثانويا ساما لنوع من العفن يقع تحت مظلة بعض أنواع الرشاشيات.

من جانبه، أشار المجلس الوطني للفول السوداني في أميركا، إلى أن "الفول السوداني الأكثر عرضة للتعرض لهذه السموم ربما ينتج في أجزاء من لإفريقيا وآسيا. وليس الولايات المتحدة".

وأفادت الخبيرة أنه وبصرف النظر عن التهديد المحتمل الذي قد يسببه الفول السوداني على صحة الكبد، لكن يمكن أيضا أن يسبب عدم الراحة إذا لم يكن قاتلاً للبعض إذا تم تناوله.

لذلك، في حين أن الفول السوداني مليء بالبروتين، ومقارنة بالوجبات الخفيفة الأخرى، يعد خياراً صحياً نسبياً، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها أثناء استعراضك للمكسرات.








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