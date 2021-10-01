المؤتمرنت -

تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 23 غارة على محافظتي مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 228 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والدريهمي والجبلية، و12 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 159 صاروخاً وقذيفة و172 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وشملت الخروقات ست غارات لطيران تجسسي على الفازة والتحيتا وتحليق 26 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والخمسين وحيس و الجاح والجبلية والدريهمي والتحيتا .



وأشار المصدر إلى وقوع أضرار في ممتلكات المواطنين إثر قصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية، كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.



وذكر أن طيران العدوان شن 17 غارة على مديريتي الجوبة وحريب، وغارتين على مديرية صرواح وغارة على مديرية العبدية بمحافظة مأرب.



وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.