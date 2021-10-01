المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري صالح العرامي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 162 مديرية الميناء عضو اللجنة الدائمة المحلية الشيخ صالح سيف احمد صلاح العرامي عضو المجلس المحلي، الذي وافاه الأجل إثر حادث مروري مؤسف وهو في طريقه إلى محافظة شبوة ضمن قافلة محافظة الحديدة التي انطلقت لدعم ابطال الجيش اليمني واللجان الشعبية.



وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد العرامي ومواقفه الوطنية المنحازة للوطن وثوابته وقضاياه العادلة.. منوهاً بالعطاء الخيري للفقيد تجاه محيطه الاجتماعي وعلى المستوى الوطني، وما قدمه من خدمات في تطوير العمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام، وأحد قياداته المخلصة.



وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ ناصر صالح سيف احمد العرامي واخوانه وكافة آل العرامي بمحافظة الحديدة في هذا المصاب.. سائلاً المولى الكريم الرحيم سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنآ إليه راجعون “.