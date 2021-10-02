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المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل الشيخ احسن محمد احمد عبدالوهاب الهجري، احد مشائخ ووجهاء مديرية جبل يزيد محافظة عمران، بعد حياة حافلة بالعطاء

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ احسن محمد الهجري

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ احسن محمد الهجري
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل الشيخ احسن محمد احمد عبدالوهاب الهجري، احد مشائخ ووجهاء مديرية جبل يزيد محافظة عمران، بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني.

وأشاد الوهباني في البرقية التي بعث بها إلى الشيخ محمد محمد احمد عبدالوهاب الهجري وعبدالرزاق احسن محمد احمد الهجري وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر عبدالوهاب الهجري، بمناقب الراحل وأدواره النضالية باعتباره أحد مناضلي الثورة اليمنية 26 سبتمبر والمدافعين عنها، ومكانته الوطنية والاجتماعية ومواقفه الوطنية المشرفة وسعيه الإنساني لإصلاح ذات البين.

مُعبراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر تعازيه وعميق مواساته لكافة آل عبدالوهاب ومشائخ وقبائل جبل يزيد ومحافظة عمران عامة.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.








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