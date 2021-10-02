المؤتمرنت -

توقعات بهطول امطار متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية الغربية وعلى المناطق الساحلية و الهضاب الداخلية خلال ال24 ساعة المقبلة .



وأشار المركز في نشرته الجوية إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تكون بعضها غزيرة وتصاحبها العواصف الرعدية على وادي وهضاب محافظات المهرة وحضرموت وشبوة .



ولفت إلى أن الأمطار ستمتد غرباً باتجاه محافظتي ابين والبيضاء والمحافظات الجنوبية الغربية وخاصة محافظات لحج ، تعز ، إب ، الضالع.



وأفاد المركز بهطول أمطار متفرقة على السواحل الشرقية و الجنوبية وكذلك الغربية المرتفعات الداخلية المقابلة لها.



ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ، ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم .



كما نبه من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتكوّن الشابورة المائية أو الضباب في المنعطفات والمنحدرات الجبلية .



وحسب المركز بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي ، في إب: 1.4 ،سيؤن : 1.4 ،صرفيت : 0.1 .



كما هطلت أمطار متفرقة كانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من المحافظات الجبلية و الهضاب الداخلية.





