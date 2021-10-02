السبت, 02-أكتوبر-2021 الساعة: 03:41 م - آخر تحديث: 03:40 م (40: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
دور‮ ‬المؤتمر‮ ‬إزاء‮ ‬تحديات‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
مواجهة‮ ‬المؤامرة‮ ‬بالمزيد‮ ‬من‮ ‬السلوك‮ ‬الثوري
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
الثورة‮ ‬الوطنية‮ ‬والقومية‮ ‬
الشيخ‮/ ‬عمر‮ ‬خالد‮ ‬بدرالدين‮
سبتمبر‮ ‬ألق‮ ‬لا‮ ‬ينتهي
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالخالق‮ ‬هادي‮ ‬طواف‮
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية الغربية وعلى المناطق الساحلية

توقعات بهطول امطار متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية

المؤتمرنت -
توقعات بهطول امطار متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية الغربية وعلى المناطق الساحلية و الهضاب الداخلية خلال ال24 ساعة المقبلة .

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تكون بعضها غزيرة وتصاحبها العواصف الرعدية على وادي وهضاب محافظات المهرة وحضرموت وشبوة .

ولفت إلى أن الأمطار ستمتد غرباً باتجاه محافظتي ابين والبيضاء والمحافظات الجنوبية الغربية وخاصة محافظات لحج ، تعز ، إب ، الضالع.

وأفاد المركز بهطول أمطار متفرقة على السواحل الشرقية و الجنوبية وكذلك الغربية المرتفعات الداخلية المقابلة لها.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ، ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم .

كما نبه من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتكوّن الشابورة المائية أو الضباب في المنعطفات والمنحدرات الجبلية .

وحسب المركز بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي ، في إب: 1.4 ،سيؤن : 1.4 ،صرفيت : 0.1 .

كما هطلت أمطار متفرقة كانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من المحافظات الجبلية و الهضاب الداخلية.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: خنازير برية تهاجم شاكيرا وابنها
أخبار: طيران العدوان يكثف غاراته على مأرب والجوف
عربي ودولي: ميركل: ليبيا ستظل أولوية بالنسبة لنا
اقتصاد: الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار
رياضة: الوحدة يبتعد في الصدارة برباعية فحمان
فنون ومنوعات: وزير ينتحر في مبنى البرلمان في ملاوي
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 294 خرقاً خلال 24 ساعة
أخبار: قصف سعودي يوقع ضحايا مدنيين في صعدة
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري العرامي
أخبار: تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة
عربي ودولي: الرئيس التونسي: لن نخضع لأي ابتزاز
علوم وتقنية: الاكتئاب المبكر يهدد بالخرف
فنون ومنوعات: فرنسي يعترف بجرائمه وينتحر
رياضة: ليغيا يهزم ليستر.. وسبارتاك يُسقط نابولي
رياضة: الدوري الأوروبي: تعادل سوسييداد وموناكو
رياضة: ليون يعزز صدارته بثلاثية في بروندبي
أخبار: احذر.. 3 أنواع من المكسرات تؤدي إلى الموت
أخبار: طيران العدوان يجدد غاراته على مأرب والجوف
فنون ومنوعات: شرطي يغتصب موقوفة بدل استجوابها
أخبار: الشوافي يكشف عن تغيّرات مفاجئة في الطقس
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عادل السمحي
رياضة: فلامنغو يتأهل إلى نهائي ​كوبا ليبرتادوريس​
اقتصاد: الدولار يرتفع لأعلى مستوى في عام
عربي ودولي: السجن عام لرئيس فرنسا السابق ساركوزي
أخبار: تصعيد متجدد بالحديدة.. 228 خرقاً في 24 ساعة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021