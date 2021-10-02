المؤتمرنت -

تعرف على آخر إحصائيات كورونا حول العالم

أصيب أكثر من 234.24 مليون نسمة بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة ملايين و 994631 ،حسبما أظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، .



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



عدد الوفيات - عدد الإصابات

- الولايات المتحدة 698950 43559022

- الهند 448339 33766707

- البرازيل 596749 21427073

- المملكة المتحدة 136662 7807036

- روسيا 417130 7535548

- تركيا 64229 7181694

- فرنسا 116759 7018367

- إيران 120663 5601565

- الأرجنتين 115179 5256902

- إسبانيا 86463 4961128



قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



22 - العراق 22302 2005991



37 - المغرب 14267 933071



41 - الأردن 10727 824697



46 - الإمارات 2100 736268



47 - تونس 24890 707190



49 - لبنان 8391 624743

