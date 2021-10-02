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تعرف على آخر إحصائيات كورونا حول العالم
أصيب أكثر من 234.24 مليون نسمة بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة ملايين و 994631 ،حسبما أظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، .
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
عدد الوفيات - عدد الإصابات
- الولايات المتحدة 698950 43559022
- الهند 448339 33766707
- البرازيل 596749 21427073
- المملكة المتحدة 136662 7807036
- روسيا 417130 7535548
- تركيا 64229 7181694
- فرنسا 116759 7018367
- إيران 120663 5601565
- الأرجنتين 115179 5256902
- إسبانيا 86463 4961128
قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
22 - العراق 22302 2005991
37 - المغرب 14267 933071
41 - الأردن 10727 824697
46 - الإمارات 2100 736268
47 - تونس 24890 707190
49 - لبنان 8391 624743