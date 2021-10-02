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أخبار
المؤتمر نت - النواب يستمع إلى تقرير بشأن الاسطوانات التالفة

النواب يستمع إلى تقرير بشأن مخاطر اسطوانات الغاز التالفة

المؤتمرنت -
النواب يستمع إلى تقرير بشأن مخاطر اسطوانات الغاز التالفة
أدان مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام هشول زابية، قمع السلطات البحرينية للمتظاهرين في المسيرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، والمطالبة بإسقاط التطبيع بكل أشكاله، تحت شعار "معاً نقاوم التطبيع".

وطالب نواب الشعب كل الأحرار في البرلمانات العربية والإسلامية والعالم بإدانة هذه المواقف المتخاذلة والمخزية، والعمل على نصرة القضية الفلسطينية وكل القضايا العربية والإسلامية، ومنها قضية الشعب اليمني ومعاناته جراء استمرار العدوان والحصار.

كما أدان نواب الشعب في الجلسة الزيارة الرسمية لوزير خارجية الكيان الصهيوني، إلى البحرين مؤخرا، والتي أثارت غضب الشعب العربي البحريني وكل أبناء الأمة العربية والشعب الفلسطيني.

ولفتوا إلى أنه في الوقت الذي تحاصر دول تحالف العدوان الموانئ والمطارات اليمنية منذ سبع سنوات تفتح المطارات الخليجية لاستقبال اليهود الصهاينة المغتصبين لأرض فلسطين.

وأشاروا إلى أن مطار البحرين الدولي بات مفتوحا أمام الطائرات الاسرائيلية ومنها الطائرة التي أقلت وزير الخارجية الاسرائيلي وعددا من المسئولين والتجار الصهاينة، إلى العاصمة البحرينية المنامة، من أجل التوقيع على المزيد من اتفاقيات الهرولة والانبطاح للكيان الصهيوني الغاصب.

وأفاد نواب الشعب أنه سبق التوقيع على 12 مذكرة بين الكيان الصهيوني والنظام البحريني في إطار المؤامرة والتفريط بقضية الأمة المصيرية فلسطين.. معتبرين ذلك تفريطا وخيانة لخيارات أبناء الامة العربية في استعادة الأراضي والمقدسات الاسلامية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

الى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول اسطوانات الغاز التالفة والمتهالكة المتداولة في السوق المحلية ومخاطرها على حياة المواطنين.

وتطرق التقرير إلى المشكلة وأسبابها والإجراءات المتخذة خلال السنوات الماضية لصيانة الاسطوانات التالفة، إضافة إلى أسباب تعثر عملية الصيانة للاسطوانات التالفة.

وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي من شأنها تعزيز أمن وسلامة المواطن من مخاطر تلك الاسطوانات.

وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.








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