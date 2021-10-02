السبت, 02-أكتوبر-2021 الساعة: 09:46 م - آخر تحديث: 09:45 م (45: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
دور‮ ‬المؤتمر‮ ‬إزاء‮ ‬تحديات‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
مواجهة‮ ‬المؤامرة‮ ‬بالمزيد‮ ‬من‮ ‬السلوك‮ ‬الثوري
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
الثورة‮ ‬الوطنية‮ ‬والقومية‮ ‬
الشيخ‮/ ‬عمر‮ ‬خالد‮ ‬بدرالدين‮
سبتمبر‮ ‬ألق‮ ‬لا‮ ‬ينتهي
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالخالق‮ ‬هادي‮ ‬طواف‮
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
أخبار
المؤتمر نت - أثبتت الدراسات آثاره الإيجابية على الوقاية من فيروس كورونا، ظهرت دراسة جديدة، كاشفة أثراً غير متوقع لفيتامين "د" على منع تساقط الشعر

دراسة: فيتامين "د" علاج محتمل لتساقط الشعر

المؤتمرنت -
دراسة: فيتامين "د" علاج محتمل لتساقط الشعر
يبدو أن منافع فيتامين "د" لا تحصى، فبعد أن أثبتت الدراسات آثاره الإيجابية على الوقاية من فيروس كورونا، ظهرت دراسة جديدة، كاشفة أثراً غير متوقع على منع تساقط الشعر.

فقد خلص بحث طبي حول تساقط الشعر، وهي مشكلة تؤثر على أكثر من 80% من الرجال و50% من النساء بسن الخمسين، إلى آثار إيجابية لفيتامين د. وأوضحت الدراسة التي نشرت في "The Journal of Cosmetic Dermatology" أن "فيتامين D متورط بشكل معقد في مسارات تأشير مختلفة لنمو بصيلات الشعر وتمايزها.

يؤثر على دورة الشعر
كما أشارت إلى أن الفيتامين يؤثر على دورة الشعر.

وقد بدأ الأطباء المتخصصون بحسب موقع eat this not that في إجراء تحقيقات خاصة حول فيتامين دي باعتباره "طريقة علاجية محتملة لتساقط الشعر".

ووفق الموقع، على الرغم من أن تحليل الفريق البحثي المحدد لم يقدم دليلاً على وجود علاقة قوية للغاية بين نقص فيتامين "د" والصلع، إلا أنهم يشيرون إلى دراسة سابقة أظهرت ارتباطًا بين المستويات المنخفضة من فيتامين "د" و"الصلع الندبي"؛ وهو نوع من الصلع يؤثر على 3% من مرضى تساقط الشعر من الذكور والإناث.

وحسب الباحثين فإن أحد التفسيرات المحتملة لدور فيتامين "د" في منع هذا النوع من تساقط الشعر، يكمن في دعمه لتجديد شباب الجلد الذي قد يكون عاملاً في صحة فروة الرأس.

كذلك، أوضح خبير التجميل الدكتور رايشيل كوكران جاذرس أن "فيتامين D هو أحد الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون والمطلوبة للحفاظ على الأداء الوظيفي وخلق بصيلات الشعر".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: فالنسيا يتعثر مجدداً ويتعادل مع قادش
علوم وتقنية: صاروخ الطاقم السينمائي على منصة الإطلاق
فنون ومنوعات: سوسن بدر تواصل تصوير(السيدة زينب)
أخبار: العثور على جثة طفلة رضيعة بمجرفة حفاره
أخبار: آخر إحصائيات كورونا حول العالم
أخبار: شهيدان و4 جرحى بقصف سعودي في صعدة
أخبار: توقعات بهطول امطار على عدة محافظات
أخبار: كيف تحمي جسمك من خطر الجفاف؟
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الشيخ احسن محمد الهجري
فنون ومنوعات: خنازير برية تهاجم شاكيرا وابنها
أخبار: إجلاء 1500 مهاجر إفريقي من اليمن في 2021
أخبار: طيران العدوان يكثف غاراته على مأرب والجوف
عربي ودولي: ميركل: ليبيا ستظل أولوية بالنسبة لنا
اقتصاد: الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار
رياضة: الوحدة يبتعد في الصدارة برباعية فحمان
فنون ومنوعات: وزير ينتحر في مبنى البرلمان في ملاوي
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 294 خرقاً خلال 24 ساعة
أخبار: قصف سعودي يوقع ضحايا مدنيين في صعدة
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري العرامي
أخبار: تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة
عربي ودولي: الرئيس التونسي: لن نخضع لأي ابتزاز
علوم وتقنية: الاكتئاب المبكر يهدد بالخرف
فنون ومنوعات: فرنسي يعترف بجرائمه وينتحر
رياضة: ليغيا يهزم ليستر.. وسبارتاك يُسقط نابولي
رياضة: الدوري الأوروبي: تعادل سوسييداد وموناكو
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021