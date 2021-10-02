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أخبار
المؤتمر نت - حذّر محافظ عدن، طارق مصطفى سلام، من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية، جراء حرب الشوارع التي تشهدها المحافظة

حروب تصفية الحسابات تفاقم سوء الأوضاع المعيشية في عدن

المؤتمرنت -
حروب تصفية الحسابات تفاقم سوء الأوضاع المعيشية في عدن
حذّر محافظ عدن، طارق مصطفى سلام، من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية، جراء حرب الشوارع التي تشهدها المحافظة منذ أيام، ومحاولة قوى الاحتلال الالتفاف على مطالب الثوار والانقضاض على ثورتهم.

وأشار سلام، إلى خطورة الأوضاع الإنسانية لأبناء المحافظة في ظل توقف الخدمات، وانتشار المسلحين في الأحياء السكنية، وحالة الشلل التام التي تعيشها مدينة عدن، ما دفع أبناء المحافظة لإطلاق أكثر من نداء استغاثة للمطالبة بإيقاف حروب العصابات بين أطراف الارتزاق في عدن بدعم إماراتي - سعودي.

وقال: "إن السناريو الذي تشهده عدن اليوم لا يختلف عمّا حدث في عامي 2019 و2020 من حروب تصفية حسابات، يُراد منها التخلص من أي قوى مناهضة للاحتلال، والزج بالمدنيين في صراع هُم في غنى عنه، في وقت يكافح فيه المواطنون للحصول على قوت يومهم، ناهيك عن غياب الخدمات، وتدني مستوى المعيشة، وانتشار الجماعات الإرهابية المسلحة، لزعزعة الاستقرار والسطو على الممتلكات العامة والخاصة".

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن محافظ عدن دعوته المجتمع الدولي ومؤسساته ذات العلاقة إلى التدخل لإنقاذ حياة المواطنين، ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم، وحمايتهم من المليشيات المسلحة، في ظل ما تشهده عدن من اقتتال فيما بينها، ما يجعل من دماء المدنيين وممتلكاتهم وقوداً لها.









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