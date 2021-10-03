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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ الحايطي

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ الحايطي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / محسن هزاع الحايطي احد مشائخ مديرية عيال سريح، واحد القيادات المؤتمرية بالمديرية، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الدكتور/ يحي هزاع الحايطي، ومهند محسن هزاع الحايطي واخوانه، وكافة آل الحايطي بمديرية عيال سريح بمحافظة عمران، عبّر الامين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا اليه راجعون"








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