المؤتمرنت -

تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق السويد بشأن الحديدة، واستشهد وأصيب 8 مواطنين بقصف على صعدة، وشن الطيران 41 غارة على محافظتي مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 243 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي والجبلية والتحيتا، و32 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 298 صاروخاً وقذيفة و185 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



ومن بين الخروقات 7 غارات لطيران تجسسي على حيس والفازة وتحليق طائرة حربية في أجواء الفازة و15 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجاح والجبلية والدريهمي والتحيتا.



وأكد المصدر استشهاد 3 مواطنين وإصابة 5آخرين بقصف مدفعي سعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة.



وأشار إلى أن طيران العدوان شن 33 غارة على مديريتي الجوبة وحريب، و7 غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



وشن طيران العدوان غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة.