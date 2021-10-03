المؤتمرنت -

حملة لإزالة عواكس زجاجات سيارات وباصات الأجرة

أقرت وزارة الداخلية، تنفيذ حملة لإزالة العواكس المركبة على زجاجات سيارات وباصات الأجرة.



وأشار تعميم صادر عن الإدارة العامة للمرور إلى التوجيه بإشعار المحلات التي تقوم بتركيب العواكس بالتوقف عن ذلك .



وذكر مدير عام المرور العميد الدكتور بكيل البراشي ، أن إزالة ومنع العواكس جاء تنفيذا لقرار قيادة وزارة الداخلية، وفي سياق الإجراءات الوقائية لتعزيز الأمن والاستقرار.



ودعا البراشي، جميع مالكي المركبات الأجرة في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات إلى المبادرة بنزع العواكس المركبة من زجاجات النوافذ بشكل كامل.*سبأنت

