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أخبار
المؤتمر نت - رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 195 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية

رصد 195 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة

المؤتمرنت -
رصد 195 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 195 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية والفازة.

وذكر المصدر ان الخروقات شملت 11 غارة لطيران تجسسي على حيس والفازة والجبلية، وتحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والفازة والجاح والجبلية والدريهمي والتحيتا.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 20 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 108 قذيفة و143 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.








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