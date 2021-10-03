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المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج محمد حسين المحضري، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والمجتمع وإصلاح ذات البين

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الحاج محمد المحضري

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الحاج محمد المحضري
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج محمد حسين المحضري، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والمجتمع وإصلاح ذات البين.

وأشاد أمين عام المؤتمر في برقية العزاء التي بعثها إلى الأستاذ عادل محمد حسين المحضري مستشار محافظة ذمار رئيس جمعية المعاقين حركياً واخوانه وإلى الأستاذ خالد علي حسين المحضري عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة (194) مديرية ذمار، بمناقب الفقيد والذي كان من الشخصيات الوطنية والاجتماعية المخلصة ومن الساعين لخير الوطن والمجتمع.

وعبر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن بالغ التعازي وعظيم المواساة لكافة آل المحضري بمحافظة ذمار في هذا المصاب.. مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".








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