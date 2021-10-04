المؤتمرنت -

العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين

واصل العدوان السعودي ومرتزقته جرائمهم البشعة بحق المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر عسكري استشهاد امرأة وإصابة زوجها واثنين من أطفالها نتيجة قصف مدفعي لمرتزقة العدوان استهدفهم داخل منزلهم في منطقة الصالبة بمديرية حريب محافظة مأرب.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 20 غارة على مديرية الجوبة، و3 غارات على مديرية صرواح في مأرب.



وأوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 195 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية والفازة و20 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 108 قذائف و143 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



ولفت المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 11 غارة لطيران تجسسي على حيس والفازة والجبلية وتحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والفازة والجاح والجبلية والدريهمي والتحيتا.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف بـ5 غارات مديرية كتاف في محافظة صعدة.