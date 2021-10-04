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أخبار
المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في 12 محافظة يمنية من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال الـ24 ساعة المقبلة

استعدّوا.. أمطار غزيرة وعواصف في 12 محافظة

المؤتمرنت -
استعدّوا.. أمطار غزيرة وعواصف في 12 محافظة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية وستكون أكثر غزارة على محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، المحويت وحجة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء.

كما تشمل الأمطار أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة وحضرموت.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة بعضها غزيرة على السواحل الغربية، الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصحهم بعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

كما حذر سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار أو تكوّن الضباب.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في ذمار : 23 ملم، حجة : 15.6 ، السدة: 13.3 ، الحديدة : 9 ، إب : 6.5 ، المحويت : 4.5 ، المعافر : 2.6 ، تعز: 2.5، صرفيت: 2.4، عتق : 1 و ريمة 1ملم.

ولفت إلى أن أمطار متفاوتة الشدة هطلت على أجزاء متفرقة من السلسلة الجبلية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.








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