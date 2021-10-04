الإثنين, 04-أكتوبر-2021 الساعة: 08:54 م - آخر تحديث: 08:50 م (50: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
دور‮ ‬المؤتمر‮ ‬إزاء‮ ‬تحديات‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
مواجهة‮ ‬المؤامرة‮ ‬بالمزيد‮ ‬من‮ ‬السلوك‮ ‬الثوري
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
الثورة‮ ‬الوطنية‮ ‬والقومية‮ ‬
الشيخ‮/ ‬عمر‮ ‬خالد‮ ‬بدرالدين‮
سبتمبر‮ ‬ألق‮ ‬لا‮ ‬ينتهي
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالخالق‮ ‬هادي‮ ‬طواف‮
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
أخبار
المؤتمر نت - أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 301 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية

خروقات قوى العدوان بلغت 301 خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
خروقات قوى العدوان بلغت 301 خلال 24 ساعة
أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 301 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المصدر من بين الخروقات 9 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية والتحيتا، وتحليق 27 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والخمسين وحيس والفازة والجاح والجبلية والتحيتا.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و29 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 232 قذيفة و237 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: عطل مفاجئ يضرب واتساب وفيسبوك
رياضة: ميلان يسقط أتالانتا في عقر داره
أخبار: البرلمان يدين صمت العالم تجاه مجازر العدوان بحق المدنيين
أخبار: الفلكي الشوافي يحذر من تغيرات جوية طارئة
اقتصاد: الذهب يستقر دون أعلى مستوى
عربي ودولي: الأمن الروسي يعتقل أفراد خلية إرهابية
أخبار: استعدّوا.. أمطار غزيرة وعواصف في 12 محافظة
أخبار: العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين
مجتمع مدني: تقرير يكشف أسباب سوء التغذية
عربي ودولي: الاحتلال يُجبر فلسطينيا على هدم منزله
فنون ومنوعات: القبض على نجل شاروخان
فنون ومنوعات: طلب زواج غير عادي ينتهي بمأساة
أخبار: طيران العدوان يقصف مأرب وصعدة بـ28 غارة
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الحاج محمد المحضري
أخبار: لا تخطر على البال.. إليك أفضل وضعيات النوم
رياضة: تعادل مثير بين سيتي وليفربول
رياضة: بايرن يتلقى الخسارة الأولى على أرضه
رياضة: بولونيا يكتسح لاتسيو بثلاثية نظيفة
رياضة: توتنهام يوقف سلسلة الهزائم بنقاط أستون
رياضة: إسبانيول يلحق الهزيمة الأولى بريال مدريد
علوم وتقنية: هل حليب الأبقار يصيب الأطفال بداء السكري؟
عربي ودولي: تونس... اعتقال برلماني ومذيع
أخبار: رصد 195 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة
رياضة: سان جيرمان يتلقى أول هزيمة
أخبار: حملة لإزالة عواكس زجاجات سيارات وباصات الأجرة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021