المؤتمرنت -

خروقات قوى العدوان بلغت 301 خلال 24 ساعة

أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 301 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأوضح المصدر من بين الخروقات 9 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية والتحيتا، وتحليق 27 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والخمسين وحيس والفازة والجاح والجبلية والتحيتا.



وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و29 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 232 قذيفة و237 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.