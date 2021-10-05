الثلاثاء, 05-أكتوبر-2021 الساعة: 01:28 ص - آخر تحديث: 01:12 ص (12: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
دور‮ ‬المؤتمر‮ ‬إزاء‮ ‬تحديات‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
مواجهة‮ ‬المؤامرة‮ ‬بالمزيد‮ ‬من‮ ‬السلوك‮ ‬الثوري
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
الثورة‮ ‬الوطنية‮ ‬والقومية‮ ‬
الشيخ‮/ ‬عمر‮ ‬خالد‮ ‬بدرالدين‮
سبتمبر‮ ‬ألق‮ ‬لا‮ ‬ينتهي
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالخالق‮ ‬هادي‮ ‬طواف‮
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
أخبار
المؤتمر نت - توصلت دراسة جديدة إلى أن تلقي لقاح الإنفلونزا لمدة 6 سنوات متتالية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 14%

دراسة: لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الإصابة بالخرف

المؤتمرنت -
دراسة: لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الإصابة بالخرف
توصلت دراسة جديدة إلى أن تلقي لقاح الإنفلونزا لمدة 6 سنوات متتالية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 14%.

ويعتقد العلماء أن اللقاحات تقوي تدريجياً جهاز المناعة المتقدم في السن لدرجة أنه يمكن أن يمنع الضرر الأساسي في الدماغ الذي يسبب الخرف.

وقام العلماء من كلية الطب بجامعة سانت لويس في الولايات المتحدة بتتبع ما يقارب 70 ألف شخص تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر. وراقبوا عدد الذين تلقوا لقاحا سنويا للإنفلونزا وما إذا كانوا أصيبوا بالخرف لاحقا.بحسب روسيا اليوم.

وكشفت النتائج، التي نُشرت في مجلة Vaccine، اختلافاً طفيفاً بين أولئك الذين لم يتلقوا لقاحا والذين تم تحصينهم سنويا خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية. ولكن بمجرد وصولهم إلى ست سنوات أو أكثر، انخفض الخطر بمعدل 14%.

وقال العلماء إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الإصابة بالإنفلونزا تسبب الخرف. بدلاً من ذلك، تأتي الفائدة من الحصول على لقاح لاحقاً في الحياة.

وتشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن اللقاحات مثل لقاح الإنفلونزا تزيد من نشاط خلايا الجهاز المناعي في الجهاز العصبي المركزي المسؤولة عن إصلاح الضرر الذي يمكن أن يؤدي إلى الخرف.

وأوضح العلماء: "لقاحات الإنفلونزا يمكن أن تكون وسيلة رخيصة ومنخفضة المخاطر للتدخل ضد الخرف".

ووصفت الدكتورة روزا سانشو، من مركز أبحاث ألزهايمر بالمملكة المتحدة، النتائج بأنها مثيرة للاهتمام، مضيفةً: "إن فهم سبب حدوث ذلك هو وسيلة محفزة لمزيد من البحث".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: جيش بريطانيا ينتشر لمواجهة نقص الوقود
فنون ومنوعات: حقيقة وفاة الفنان جورج وسوف
علوم وتقنية: الصداع النصفي يهدد بالسكتة الدماغية
علوم وتقنية: أول تعليق من فيسبوك: خلل كبير
علوم وتقنية: عطل مفاجئ يضرب واتساب وفيسبوك
رياضة: ميلان يسقط أتالانتا في عقر داره
أخبار: قصف سعودي يوقع ضحايا من المدنيين في صعدة
أخبار: حازب يؤكد أهمية تعزيز دور الصيدلة الصناعية والسريرية
أخبار: البرلمان يدين صمت العالم تجاه مجازر العدوان بحق المدنيين
أخبار: الفلكي الشوافي يحذر من تغيرات جوية طارئة
اقتصاد: الذهب يستقر دون أعلى مستوى
عربي ودولي: الأمن الروسي يعتقل أفراد خلية إرهابية
أخبار: استعدّوا.. أمطار غزيرة وعواصف في 12 محافظة
أخبار: العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين
مجتمع مدني: تقرير يكشف أسباب سوء التغذية
عربي ودولي: الاحتلال يُجبر فلسطينيا على هدم منزله
فنون ومنوعات: القبض على نجل شاروخان
فنون ومنوعات: طلب زواج غير عادي ينتهي بمأساة
أخبار: طيران العدوان يقصف مأرب وصعدة بـ28 غارة
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الحاج محمد المحضري
أخبار: لا تخطر على البال.. إليك أفضل وضعيات النوم
رياضة: تعادل مثير بين سيتي وليفربول
رياضة: بايرن يتلقى الخسارة الأولى على أرضه
رياضة: بولونيا يكتسح لاتسيو بثلاثية نظيفة
رياضة: توتنهام يوقف سلسلة الهزائم بنقاط أستون
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021