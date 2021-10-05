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المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع هطول أمطار على معظم المحافظات

الأرصاد يتوقع هطول أمطار على معظم المحافظات

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع هطول أمطار على معظم المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة على معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول امطار متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، اب، الضالع، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، غرب صنعاء، غرب عمران، وغرب ذمار مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وأشار إلى ان الأمطار ستشمل أجزاء من محافظات البيضاء، أبين ، شبوه، حضرموت والمهرة.

وأفاد بهطول أمطار متفرقة بعضها غزيرة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ،ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

كما حذر من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار أو تكون الضباب في المنعطفات والمنحدرات الجبلية.

وأوضح المركز أن كمية الامطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي في المحويت : 0.4، صرفيت-المهرة : 0.1 .

وحسب المركز هطلت أمطار متفرقة على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية و الهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد . 









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