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ابو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري صالح بن حلبه

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة، بوفاة الشيخ / صالح بن ناصر حبله ، عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف، رئيس دائرة الاعلام والثقافة ، امين عام المجلس المحلي بالمحافظة سابقا، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وإنحيازه للوطن والمكتسبات والثوابت الوطنية، منوها إلى حضوره الإجتماعي والسياسي والتنظيمي الفاعل في مختلف المناسبات والفعاليات .



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ عبدالناصر صالح حلبه وإخوانه وكافة افراد الاسرة، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه شخصيا ً ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب .



سائلا المولى - عزّوجلّ- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون".

