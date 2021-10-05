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أخبار
المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي اليوم 19 غارة على محافظة مأرب.

19 غارة على مأرب .. تسجيل 250 خرقا للعدوان بالحديدة

المؤتمرنت -
19 غارة على مأرب .. تسجيل 250 خرقا للعدوان بالحديدة
شن طيران العدوان السعودي اليوم 19 غارة على محافظة مأرب.

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن 16 غارة على مديرية الجوبة وغارتين على مديرية العبدية، كما شن طيران العدوان غارة على مديرية صرواح.
وفي محافظة الحديدة سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان 253 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العملياتأن الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية و22 خرقا بقصف مدفعي و205 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.

وحسبما نقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى تسجيل أربع غارات لطيران تجسسي على الفازة ، وتحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والفازة والجاح والجبلية والتحيتا .








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