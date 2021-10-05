الثلاثاء, 05-أكتوبر-2021 الساعة: 09:14 م - آخر تحديث: 08:51 م (51: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
دور‮ ‬المؤتمر‮ ‬إزاء‮ ‬تحديات‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
مواجهة‮ ‬المؤامرة‮ ‬بالمزيد‮ ‬من‮ ‬السلوك‮ ‬الثوري
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
الثورة‮ ‬الوطنية‮ ‬والقومية‮ ‬
الشيخ‮/ ‬عمر‮ ‬خالد‮ ‬بدرالدين‮
سبتمبر‮ ‬ألق‮ ‬لا‮ ‬ينتهي
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالخالق‮ ‬هادي‮ ‬طواف‮
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
أخبار
المؤتمر نت - أدى الانقطاع إلى تعطيل جميع تطبيقات فيسبوك، بما في ذلك واتساب وإنستجرام وماسنجر، على مستوى العالم.

كيف واجه فيسبوك الانقطاع الكبير فى الخدمة؟

المؤتمرنت -
كيف واجه فيسبوك الانقطاع الكبير فى الخدمة؟
دفع التوقف العالمي المطول لتطبيقات فيسبوك مهندسي الشركة إلى السعي لإصلاح المشكلة في أحد مراكز البيانات التابعة لها في كاليفورنيا.

وأدى الانقطاع إلى تعطيل جميع تطبيقات فيسبوك، بما في ذلك واتساب وإنستجرام وماسنجر، على مستوى العالم.

وأثر ذلك في مليارات المستخدمين والملايين من المعلنين.

كما أدى الانقطاع أيضًا إلى توقف جميع الأنظمة الداخلية في الشركة تقريبًا التي يستخدمها الموظفون للتواصل والعمل وفقا لما نقلته aitnews.

وأوضح العديد من الموظفين أنهم لجأوا إلى التحدث من خلال حسابات البريد الإلكتروني في آوتلوك التي يوفرها العمل لأن فيسبوك تعمل بشكل أساسي على إصدار داخلي من الشبكة الاجتماعية التي لا يمكن الوصول إليها حاليًا.

وبينما يمكن للموظفين إرسال رسائل بريد إلكتروني لبعضهم بعضًا. ولكن لا يمكنهم إرسال رسائل بريد إلكتروني أو تلقيها من عناوين خارجية.

ونظرًا لأن الشركة تتطلب من الموظفين تسجيل الدخول بحسابات العمل الخاصة بهم للوصول إلى أدوات مثل محرر مستندات جوجل و Zoom، فإن هذه الخدمات أيضًا لا تعمل. ودفع ذلك بعض الموظفين إلى استخدام خدمات بديلة مثل فيس تايم وديسكورد.

وتم إرسال مهندسي الشركة إلى أحد مراكز البيانات الرئيسية في الولايات المتحدة في كاليفورنيا لاستعادة الخدمة، مما يعني أنه لا يمكن إجراء الإصلاح عن بعد.

ومما زاد الأمور تعقيدًا، أن الانقطاع قد عطل مؤقتًا قدرة بعض الموظفين على الوصول إلى مباني الشركة وغرف المؤتمرات. وذلك وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، التي ذكرت لأول مرة أنه تم إرسال المهندسين إلى مركز البيانات.

كان على مهندسي فيسبوك زيارة مركز بيانات كاليفورنيا شخصيًا، وفي رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين تم إرسالها بعد فترة وجيزة من استعادة الخدمة، قال كبير موظفي التكنولوجيا مايك شروبفر إن المشكلة “تؤثر في العمود الفقري للشبكات لدينا الذي يربط جميع مراكز البيانات لدينا معًا.

وحذر في المذكرة قائلًا: إذا كنت لا تعمل بنشاط على الاستعادة، فالرجاء التحلي بالصبر وعدم التسرع في إعادة تحميل كل شيء لمنع إبطاء استعادة الشبكة.

ولم تقدم الشركة شرحًا تفصيليًا للانقطاع. وذلك بالرغم من أن الخبراء الخارجيين يقولون إن ذلك كان بسبب مشكلة في تقنية الشبكات BGP، أو بروتوكول البوابة الحدودية.

ونشر سانتوش جاناردان، نائب رئيس البنية التحتية في فيسبوك، تدوينة تقول إن انقطاع الخدمة كان نتيجة تغيير خطأ في التكوين، مضيفًا أن الشركة ليس لديها دليل على أن بيانات المستخدم تعرضت للاختراق نتيجة لهذا التوقف.

وكتب جاناردان: تعلمت فرقنا الهندسية أن تغييرات التكوين بالنسبة لأجهزة التوجيه الأساسية التي تنسق حركة مرور الشبكة بين مراكز البيانات لدينا تسببت في حدوث مشكلات أدت إلى هذا الانقطاع. كان لهذا الاضطراب في حركة مرور الشبكة تأثير متتالي في طريقة تواصل مراكز البيانات لدينا، مما أدى إلى توقف خدماتنا.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: (ليلى علوي) في تجربة ثانية من (ماما حامل)
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون مقاما بالشيخ جراح بالقدس
أخبار: عالميا.. كورونا يقضي على 4.8 مليون شخصاً
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار على معظم المحافظات
رياضة: الأولمبي اليمني يفرض التعادل على نظيره الكويتي
أخبار: دراسة: لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الإصابة بالخرف
أخبار: الاتصالات توضح سبب توقف واتساب وفيسبوك
عربي ودولي: جيش بريطانيا ينتشر لمواجهة نقص الوقود
فنون ومنوعات: حقيقة وفاة الفنان جورج وسوف
أخبار: ما هي أسباب ألم الجانب الأيسر من البطن؟
علوم وتقنية: الصداع النصفي يهدد بالسكتة الدماغية
علوم وتقنية: أول تعليق من فيسبوك: خلل كبير
أخبار: 12 غارة عدوانية على مأرب
أخبار: خروقات قوى العدوان بلغت 301 خلال 24 ساعة
أخبار: لا تصور طعامك وتنشره بمواقع التواصل أبداً
علوم وتقنية: عطل مفاجئ يضرب واتساب وفيسبوك
رياضة: ميلان يسقط أتالانتا في عقر داره
أخبار: قصف سعودي يوقع ضحايا من المدنيين في صعدة
أخبار: حازب يؤكد أهمية تعزيز دور الصيدلة الصناعية والسريرية
أخبار: البرلمان يدين صمت العالم تجاه مجازر العدوان بحق المدنيين
أخبار: الفلكي الشوافي يحذر من تغيرات جوية طارئة
اقتصاد: الذهب يستقر دون أعلى مستوى
عربي ودولي: الأمن الروسي يعتقل أفراد خلية إرهابية
أخبار: استعدّوا.. أمطار غزيرة وعواصف في 12 محافظة
أخبار: العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021