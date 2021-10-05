المؤتمرنت -

الأمين العام يرأس إجتماعا تنظيمياً هاماً للهيئة الوزارية ( تفاصيل)

رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن بحضور الفريق الركن جلال علي علي الرويشان نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رئيس الهيئة الوزارية عضو اللجنة العامة اجتماعا تنظيميا للهيئة الوزارية للمؤتمر مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة صنعاء.



وفي بداية اللقاء هنأ الحاضرين الأخ الاستاذ غالب مطلق وزير الاشغال العامة والطرق عضو الهيئة عودته الى ارض الوطن وسلامة الشفاء بعد رحله علاجية تكللت بالنجاح .



ورحب بعد ذلك الامين العام بأعضاء الهيئة الوزارية مشيدا بمواقفهم الوطنية وولائهم التنظيمي وثباتهم في مختلف المحطات التي مر بها الوطن والمؤتمر وصمودهم الذي كان له الفضل في الحفاظ على وحدة وتماسك المؤتمر الشعبي العام.

وتحدث الامين العام عن كافة المستجدات التي شهدتها وتشهدها الساحة اليمنية سواء الداخلية او الخارجية، وقال: إن المؤتمرالشعبي العام برئاسة الشيخ المناضل صادق بن أمين ابوراس سيظل في مقدمة القوى الوطنية المواجهة للعدوان والمقاومة له ومتمسكا ومدافعا عن الوحدة الوطنية التي تعد من اعظم المنجزات التي تحققت لشعبنا اليمني ، ومحافظا على وحدة الجبهة الداخلية مع كافة القوى المناهضة للعدوان .



كما أكد الأمين العام ان المؤتمر كان وسيظل حريصا على دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يحفظ وحدة وسيادة واستقلال اليمن وخروج القوات الاجنبية من كافة اراضيه، وحل المشاكل بين ابناء الوطن الواحد عبر الحوار، وضرورة تحقيق السلام الكامل والشامل والعادل والذي يضمن ايقاف العدوان ورفع الحصار برا وبحرا وجوا، وخروج قوات الاحتلال من كافة المناطق والجزر اليمنية التي تتواجد فيها، ومغادرتها اليمن فوراً، ورفع اليمن من تحت البند السابع وضرورة تحمل دول العدوان بقيادة السعودية والامارات اعادة الاعمار والتعويضات جراء ما تم تدميره من قبل العدوان سواء على مستوى الممتلكات العامة او الخاصة.



وهنأت الهيئة الوزارية للمؤتمر وحلفائه أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

مؤكدة دعوة ابناء الشعب اليمني إلى المشاركة الفاعلة في المهرجانات التي ستقام للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم .



واشادت الهيئة الوزارية للمؤتمر بالانتصارات العظيمة التي حققها الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل واخرها بمحافظات مأرب وشبوه والبيضاء.



مؤكدةً ان هذه الانتصارات جاءت بمثابة رسالة قوية لدول العدوان مفادها ان الشعب اليمني سيظل قادرا على تحقيق المفاجآت وتغيير المعادلة العسكرية في الميدان.



كما اشادت الهيئة الوزاريه بموقف ابناء قبائل مأرب من المبادرة التي أطلقها قائد أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي وموافقة وتوقيع مشائخ ووجهاء مأرب عليها.



وادانت واستنكرت الهيئة الوزارية بشدة جريمة قتل المغترب العائد من الولايات المتحدة الأمريكية عبدالملك السنباني والمواطن عاطف الحرازي الذي يعمل ممرض في منظمة اطباء بلا حدود على أيدي مليشيات مسلحة تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي .



وإذ تؤكد الهيئة الوزاريه أن ما تعرض له السنباني والحرازي هي عدة جرائم تمثلت بالاختطاف والتعذيب والنهب والقتل وكلها جرائم وانتهاكات وحشية لا يرتكبها الا من فقدوا بشريتهم .



واكد الاجتماع على اهمية استمرار عقد اللقاءات التنظيمية للهيئة الوزارية وفقا لنصوص النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه وبما يعزز استعادة نشاط المؤتمر ودوره السياسي والوطني .



هذا وقد ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.

