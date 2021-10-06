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المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
أخبار
المؤتمر نت - دان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة مقتل الممرض بمنظمة أطباء بلا حدود عاطف الحرازي بمحافظة لحج، برصاص مرتزقة الإحتلال، معبراً عن اسفه لسقوط ضحايا ابرياء في أحداث كريتر الأخيرة

المؤتمر يدين مقتل الممرض عاطف الحرازي ويأسف لسقوط ضحايا ابرياء في احداث كريتر

المؤتمرنت -
المؤتمر يدين مقتل الممرض عاطف الحرازي ويأسف لسقوط ضحايا ابرياء في احداث كريتر
دان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة مقتل الممرض بمنظمة أطباء بلا حدود عاطف الحرازي بمحافظة لحج، برصاص مرتزقة الإحتلال، معبراً عن اسفه لسقوط ضحايا ابرياء في أحداث كريتر الأخيرة بمحافظة عدن.

وحمّل المؤتمر في بيان صادر عن أمانته العامة مرتزقة الإحتلال مسئولية هذه الجريمة ومسئولية سقوط ضحايا ابرياء في احداث مدينة كريتر، وكذا تفاقم معاناة المواطنين في محافظة عدن بشكل عام .

(المؤتمرنت) ينشر نص بيان الأمانة العامة للمؤتمر :



تدين الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وتستنكر بشدة مقتل الممرض بمنظمة اطباء بلا حدود، عاطف سيف محمد الحرازي، مساء الاثنين 4 اكتوبر/ تشرين أول الجاري، بإطلاق النار عليه في محافظة لحج من قبل مرتزقة الاحتلال، أثناء رحلة خاصة إلى عدن بصحبة أصدقائه.

وتشير الأمانة العامة للمؤتمر إلى أن هذه الجريمة تؤكد صوابية تحذيرات المؤتمر المبكّرة لمخاطر ترسيخ البعض لثقافة الكراهية وإثارة النعرات المناطقية والعنصرية والانفصالية بين أبناء البلد والشعب الواحد، وهي قضايا يغذيها العدوان وتحالفه لأهداف واجندات ترمي لتمزيق وحدة الشعب اليمني ونسيجه الاجتماعي .

وإذ تحمل الأمانة العامة للمؤتمر قوى الاحتلال ومليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي مسؤولية هذه الجريمة لتطالب بضرورة القصاص من الجناة وتدعو كافة المنظمات المحلية والدولية إلى إدانة الجريمة.

وفي سياق متصل فإن الأمانة العامة للمؤتمر تأسف لسقوط ضحايا ابرياء جراء الاحداث الاخيرة التي شهدتها مدينة كريتر في محافظة عدن، محملة مرتزقة الإحتلال مسئولية تلك الأحداث، وما أسفر عنها من سقوط ضحايا وتفاقم معاناة المواطنين على مختلف الأصعدة.

صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام
صنعاء الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر ٢٠٢١م









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