الأربعاء, 06-أكتوبر-2021 الساعة: 01:57 م - آخر تحديث: 01:49 م (49: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
دور‮ ‬المؤتمر‮ ‬إزاء‮ ‬تحديات‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
مواجهة‮ ‬المؤامرة‮ ‬بالمزيد‮ ‬من‮ ‬السلوك‮ ‬الثوري
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
الثورة‮ ‬الوطنية‮ ‬والقومية‮ ‬
الشيخ‮/ ‬عمر‮ ‬خالد‮ ‬بدرالدين‮
سبتمبر‮ ‬ألق‮ ‬لا‮ ‬ينتهي
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالخالق‮ ‬هادي‮ ‬طواف‮
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ

الامين العام المساعد يواسي آل المزاحم

المؤتمرنت -
الامين العام المساعد يواسي آل المزاحم
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ حمود هزاع بن حميد المزاحم، القيادي المؤتمري بالدائرة 36 مديرية السلام محافظة تعز، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني.

واشار الأمين العام المساعد إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المنحازة للوطن ووحدته وأمنه واستقراره في كل المنعطفات، ومنذ بدأ مسيرته النضالية في سبعينات القرن الماضي.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى اولاد الفقيد/ صلاح ومحمد وهشام حمود هزاع بن حميد المزاحم وكافة آل المزاحم بمديرية السلام محافظة تعز ، عبّر الامين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا اليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: دوري السيدات .. برشلونة يكتسح أرسنال 4-1
علوم وتقنية: من هو الطفل الصيني المتهم بتعطيل فيسبوك؟
عربي ودولي: فيضانات عُمان.. الجيش يتدخل لإنقاذ الضحايا
مجتمع مدني: انضمام 70 مليون لتليجرام خلال تعطل فيس بوك
فنون ومنوعات: نرمين الفقى متزوجة من صبرى فواز فى مسلسل "إلا أنا"
رياضة: محمد صلاح يتفوق على كين وفاردي
اقتصاد: الذهب يتراجع مع صعود الدولار
رياضة: مبابي: سأرحل إلى ريال مدريد فقط
أخبار: كيف واجه فيسبوك الانقطاع الكبير فى الخدمة؟
أخبار: 19 غارة على مأرب .. تسجيل 250 خرقا للعدوان بالحديدة
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة القيادي التربوي على الفقيه
فنون ومنوعات: (ليلى علوي) في تجربة ثانية من (ماما حامل)
أخبار: النواب يعقد جلسة بحضور رئيس وأعضاء الحكومة
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون مقاما بالشيخ جراح بالقدس
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري صالح بن حبله
أخبار: الأمين المساعد يعزي بوفاة العلامة عبدالباري الأهدل
أخبار: عالميا.. كورونا يقضي على 4.8 مليون شخصاً
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار على معظم المحافظات
رياضة: الأولمبي اليمني يفرض التعادل على نظيره الكويتي
أخبار: دراسة: لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الإصابة بالخرف
أخبار: الاتصالات توضح سبب توقف واتساب وفيسبوك
عربي ودولي: جيش بريطانيا ينتشر لمواجهة نقص الوقود
فنون ومنوعات: حقيقة وفاة الفنان جورج وسوف
أخبار: ما هي أسباب ألم الجانب الأيسر من البطن؟
علوم وتقنية: الصداع النصفي يهدد بالسكتة الدماغية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021