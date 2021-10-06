المؤتمرنت -

الامين العام المساعد يواسي آل المزاحم

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ حمود هزاع بن حميد المزاحم، القيادي المؤتمري بالدائرة 36 مديرية السلام محافظة تعز، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني.



واشار الأمين العام المساعد إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المنحازة للوطن ووحدته وأمنه واستقراره في كل المنعطفات، ومنذ بدأ مسيرته النضالية في سبعينات القرن الماضي.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى اولاد الفقيد/ صلاح ومحمد وهشام حمود هزاع بن حميد المزاحم وكافة آل المزاحم بمديرية السلام محافظة تعز ، عبّر الامين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

