الأربعاء, 06-أكتوبر-2021 الساعة: 09:33 م - آخر تحديث: 09:27 م (27: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
دور‮ ‬المؤتمر‮ ‬إزاء‮ ‬تحديات‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
مواجهة‮ ‬المؤامرة‮ ‬بالمزيد‮ ‬من‮ ‬السلوك‮ ‬الثوري
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
الثورة‮ ‬الوطنية‮ ‬والقومية‮ ‬
الشيخ‮/ ‬عمر‮ ‬خالد‮ ‬بدرالدين‮
سبتمبر‮ ‬ألق‮ ‬لا‮ ‬ينتهي
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالخالق‮ ‬هادي‮ ‬طواف‮
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
أخبار
المؤتمر نت - هدف منتخب اليمن في مرمى عمان بطولة غرب آسيا

شاهد بالفيديو .. هدف منتخب أولمبي اليمن في مرمى عمان

المؤتمرنت -
شاهد بالفيديو .. هدف منتخب أولمبي اليمن في مرمى عمان
أنتهت المباراة التي اقيمت بعد ظهر اليوم الاربعاء 6 اكتوبر، في افتتاح مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا، إنتهت بفوز منتخب اليمن الاولمبي بهدف دون رد على منتخب عمان، ليتصدر فريق اليمن بذلك المجموعة الأولى التي تضم منتخبات عمان والكويت والاردن.


وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في مدينة (الراكة)، جاء هدف المباراة الوحيد خلال الشوط الأول، عند الدقيقة 27، بواسطة لاعب الوسط المتميز ناصر محمدوه الجواشي حين تابع تسديدة أخطأ حارس مرمى عمان في التصدي لها.

وسُددت كرة قوية في زاوية حارس مرمى منتخب عمان «يوسف الشيادي» حاول الامساك بها لتسقط من يديه وترتد إلى القادم من الخلف «ناصر محمدوه الجواشي» الذي تابعها بتسديدة مباشرة في المرمى، من مسافة 12 ياردة تقريبًا، ليحرز هدف التقدم والفوز لليمن.
وشهدت المباراة مشاركة متميزة للاعب نادي اسوان المصري «عمر الداحي» مع منتخب اليمن تحت 23 عامًا، بعدما لفت الأنظار خلال الموسم الماضي بلعب 10 مباريات في الدوري المصري بمركز الجناح الأيمن.

وأضاع منتخب اليمن وابل من الفرص السهلة خلال الشوط الثاني لتوسيع الفارق، إلا أن تسرع لاعبيه في إنهاء الهجمات أدى إلى الإبقاء على آمال عمان حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، والتي كادت تشهد تسجيل هدف التعديل لولا تألق الحارس والدفاع اليمني.

بهذه النتيجة رفع منتخب اليمن رصيده لـ 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، حيث استطاع الفريق تحقيق التعادل 1/1 في اللقاء الأول أمام المنتخب الكويتي.

ومن المقرر أن تلعب الكويت والأردن في وقت لاحق اليوم الاربعاء 6 أكتوبر 2021 على نفس ملعب مباراة عمان واليمن "الأمير سعود بن جلوي في الراكة”، وستحدد نتيجة هذه المباراة إمكانية مواصلة عمان في المنافسة، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن الكويت الثالثة.

ويترشح إلى الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية أول كل مجموعة بالاضافة إلى أفضل منتخب حقق المركز الثاني في الثلاث مجموعات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: غازي يشيد بمخرجات كليات المجتمع رغم العدوان
أخبار: إستجواب برلماني للفريق الرويشان بشأن (الدفاع المدني)
رياضة: فوز منتخب اليمن بهدف على عمان
علوم وتقنية: الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية اليوم
ثقافة: ديانا حداد تغنّي في احتفالات أكتوبر
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ حسن حدبه
أخبار: الامين العام المساعد يواسي آل المزاحم
أخبار: امطار متوقعة على 11 محافظة يمنية
رياضة: دوري السيدات .. برشلونة يكتسح أرسنال 4-1
علوم وتقنية: من هو الطفل الصيني المتهم بتعطيل فيسبوك؟
عربي ودولي: فيضانات عُمان.. الجيش يتدخل لإنقاذ الضحايا
مجتمع مدني: انضمام 70 مليون لتليجرام خلال تعطل فيس بوك
فنون ومنوعات: نرمين الفقى متزوجة من صبرى فواز فى مسلسل "إلا أنا"
رياضة: محمد صلاح يتفوق على كين وفاردي
أخبار: الأمين العام يرأس إجتماعا تنظيمياً هاماً للهيئة الوزارية ( تفاصيل)
اقتصاد: الذهب يتراجع مع صعود الدولار
رياضة: مبابي: سأرحل إلى ريال مدريد فقط
علوم وتقنية: تناول السبانخ يقي من سرطان القولون
أخبار: كيف واجه فيسبوك الانقطاع الكبير فى الخدمة؟
أخبار: 19 غارة على مأرب .. تسجيل 250 خرقا للعدوان بالحديدة
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة القيادي التربوي على الفقيه
فنون ومنوعات: (ليلى علوي) في تجربة ثانية من (ماما حامل)
أخبار: النواب يعقد جلسة بحضور رئيس وأعضاء الحكومة
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون مقاما بالشيخ جراح بالقدس
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة القيادي المؤتمري صالح بن حبله
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021