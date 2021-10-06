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المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
أخبار
المؤتمر نت - رأس الامين العام المساعد لقطاع المرأة الاستاذة فاطمة الخطري، يوم الاربعاء 6 اكتوبر الجاري، إجتماعاً تنظيمياً لعدد من قياديات فروع

الخطري ترأس إجتماعاً تنظيمياً لقطاع المرأة بأمانة العاصمة

المؤتمرنت -
الخطري ترأس إجتماعاً تنظيمياً لقطاع المرأة بأمانة العاصمة
رأس الامين العام المساعد لقطاع المرأة الاستاذة فاطمة الخطري، يوم الاربعاء 6 اكتوبر الجاري، إجتماعاً تنظيمياً لعدد من قياديات فروع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة، وذلك بمقر اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بالعاصمة صنعاء.

وفي الاجتماع المنعقد بحضورالاستاذة تهاني الاشموري، رئيس دائرة المرأة للشؤون التظيمية والفروع، والاستاذة زعفران علي المهنا، رئيس دائرة النشاط النسوي، والاستاذة فوزية عبد ربه نائبة رئيس فرع الامانة، والاستاذ محمد الجبوبي عن الدائرة التنظيمية، وعدد من قياديات فروع امانة العاصمة، جرى مناقشة عدد من القضايا التنظيمية والمستجدات على مختلف الأصعدة .

وفي بداية الإجتماع هنأت الامين المساعد قطاع المرأة وكل المؤتمريين/ات بحلول العيد الـ 59لثورة 26 من سبتمبر، وال58لثورة 14 اكتوبر المجيدتين، ناقلة تحيات القيادة السياسية والتنظيمية العليا وعلى رأسها الشيخ المناضل صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، واشادته بما تبديه المرأة المؤتمرية من تفاعل ايجابي مع تنظيمها ووطنها، والى ماتسجله من مواقف مسؤولة تعكس عظمة استشعارها بالمسؤلية الوطنية.

وتطرقت الامين المساعد لقطاع المرأة في معرض حديثها الى مايشهده المؤتمر في ضل قيادة الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي من توجهات تستهدف تحديث نظمه ولوائحه بالصورة التي تتفق مع واقعه الراهن كتنظيم يشهد تحديات ومؤامرات عدة تستهدف الاضرار بوحدته الفكرية والتنظيمية

وناقش الإجتماع إمكانية إملاء الشواغر في المناصب القيادية في قيادة فرع المؤتمر بأمانة العاصمه وفروع المديريات الخاصة بقطاع المرأة.

وحثت الامين العام المساعد لقطاع المرأة الاستاذة فاطمة الخطري على تكثيف الجهود والإرتقاء بالعمل التنظيمي والجماهيري، وتجسيد قيم واهداف وبرامج المؤتمر الشعبي العام ، وناقش الاجتماع عدد من القضايا المدرجة في جدول اعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
كما تم التأكيد على مواصلة اللقاءات التنظيمية مع فروع القطاع النسوي وفي اطار برنامجا تنظيميا يعزز من عملية الاتصال والتواصل.








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