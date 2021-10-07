المؤتمرنت -

تشكل سحب كثيفة وأمطار غزيرة متوقعة

توقع المركز الوطني للأرصاد تشكل سحب كثيفة واسعة الانتشار مع هطول أمطار غزيرة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة .



وأشار المركز في نشرته الجوية ، إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الغربية من صعدة شمالاً حتى تعز ولحج جنوباً.



وقد تمتد الأمطار إلى الهضاب الداخلية لتشمل محافظات البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت و المهرة.



وحسب المركز من المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد على أجزاء من صحاري محافظات المهرة، حضرموت وشبوة.



ولفت إلى استمرار هبوب الرياح الموسمية على أرخبيل سقطرى والسواحل الغربية وباب المندب وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.



ونبه سائقي المركبات من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار أو تكون الضباب في المنعطفات والمنحدرات الجبلية، وكذلك الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى وباب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج .



وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في المكلا : 103 ملم, صرفيت : 33.5 , المحويت : 6.8 , حجة : 2 ملم.



كما هطلت أمطار رعدية غزيرة متفرقة على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية والسواحل الشرقية والجنوبية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوية.

