الخميس, 07-أكتوبر-2021 الساعة: 03:48 م - آخر تحديث: 02:36 م (36: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
دور‮ ‬المؤتمر‮ ‬إزاء‮ ‬تحديات‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
مواجهة‮ ‬المؤامرة‮ ‬بالمزيد‮ ‬من‮ ‬السلوك‮ ‬الثوري
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
الثورة‮ ‬الوطنية‮ ‬والقومية‮ ‬
الشيخ‮/ ‬عمر‮ ‬خالد‮ ‬بدرالدين‮
سبتمبر‮ ‬ألق‮ ‬لا‮ ‬ينتهي
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالخالق‮ ‬هادي‮ ‬طواف‮
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
أخبار
المؤتمر نت - هبوب الرياح الموسمية على أرخبيل سقطرى والسواحل الغربية وباب المندب وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

تشكل سحب كثيفة وأمطار غزيرة متوقعة

المؤتمرنت -
تشكل سحب كثيفة وأمطار غزيرة متوقعة
توقع المركز الوطني للأرصاد تشكل سحب كثيفة واسعة الانتشار مع هطول أمطار غزيرة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة .

وأشار المركز في نشرته الجوية ، إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الغربية من صعدة شمالاً حتى تعز ولحج جنوباً.

وقد تمتد الأمطار إلى الهضاب الداخلية لتشمل محافظات البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت و المهرة.

وحسب المركز من المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد على أجزاء من صحاري محافظات المهرة، حضرموت وشبوة.

ولفت إلى استمرار هبوب الرياح الموسمية على أرخبيل سقطرى والسواحل الغربية وباب المندب وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه سائقي المركبات من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار أو تكون الضباب في المنعطفات والمنحدرات الجبلية، وكذلك الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى وباب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج .

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في المكلا : 103 ملم, صرفيت : 33.5 , المحويت : 6.8 , حجة : 2 ملم.

كما هطلت أمطار رعدية غزيرة متفرقة على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية والسواحل الشرقية والجنوبية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: محمود ياسين أشهر جنود سينما أكتوبر
مجتمع مدني: فيتامينات ضرورية لمناعتك من الفيروسات
علوم وتقنية: دراسة: الريحان يقي من الخرف
رياضة: إسبانيا تتأهل إلى نهائي دوري الأمم
رياضة: الأردن يبدد طموح الكويت في بطولة غرب آسيا
اقتصاد: الذهب يهبط 0.7% مع صعود الدولار
علوم وتقنية: آلام الظهر.. علامات لأمراض قاتلة
أخبار: 8 أنواع للسرطان القاتل.. وأعراض تحذرك منها
أخبار: 234 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: غازي يشيد بمخرجات كليات المجتمع رغم العدوان
أخبار: إستجواب برلماني للفريق الرويشان بشأن (الدفاع المدني)
رياضة: فوز منتخب اليمن بهدف على عمان
علوم وتقنية: الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية اليوم
ثقافة: ديانا حداد تغنّي في احتفالات أكتوبر
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ حسن حدبه
أخبار: الامين العام المساعد يواسي آل المزاحم
أخبار: امطار متوقعة على 11 محافظة يمنية
رياضة: دوري السيدات .. برشلونة يكتسح أرسنال 4-1
علوم وتقنية: من هو الطفل الصيني المتهم بتعطيل فيسبوك؟
عربي ودولي: فيضانات عُمان.. الجيش يتدخل لإنقاذ الضحايا
مجتمع مدني: انضمام 70 مليون لتليجرام خلال تعطل فيس بوك
فنون ومنوعات: نرمين الفقى متزوجة من صبرى فواز فى مسلسل "إلا أنا"
رياضة: محمد صلاح يتفوق على كين وفاردي
أخبار: الأمين العام يرأس إجتماعا تنظيمياً هاماً للهيئة الوزارية ( تفاصيل)
اقتصاد: الذهب يتراجع مع صعود الدولار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021