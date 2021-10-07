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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الاستاذ محمد سوار

بعث الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الاستاذ محمد علي سوار الامين العام المساعد السابق لمجلس الوزراء بعد مسيرة مهنية زاخرة بالعطاء الوطني.



وأشاد رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد سوار وما قدمه من خدمات لوطنه في المنصب الحكومي الذي شغله.



وفي البرقية التي بعثها باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام إلي نجل الفقيد/ زياد محمد علي سوار وإخوانه وأفراد اسرته وكافة آل سوار عبر رئيس المؤتمر عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .إنا لله و إنا إليه راجعون .

