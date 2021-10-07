الخميس, 07-أكتوبر-2021 الساعة: 08:22 م - آخر تحديث: 07:59 م (59: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
دور‮ ‬المؤتمر‮ ‬إزاء‮ ‬تحديات‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
مواجهة‮ ‬المؤامرة‮ ‬بالمزيد‮ ‬من‮ ‬السلوك‮ ‬الثوري
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
الثورة‮ ‬الوطنية‮ ‬والقومية‮ ‬
الشيخ‮/ ‬عمر‮ ‬خالد‮ ‬بدرالدين‮
سبتمبر‮ ‬ألق‮ ‬لا‮ ‬ينتهي
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالخالق‮ ‬هادي‮ ‬طواف‮
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
أخبار
المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الاستاذ محمد سوار

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الاستاذ محمد سوار

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الاستاذ محمد سوار
بعث الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الاستاذ محمد علي سوار الامين العام المساعد السابق لمجلس الوزراء بعد مسيرة مهنية زاخرة بالعطاء الوطني.

وأشاد رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد سوار وما قدمه من خدمات لوطنه في المنصب الحكومي الذي شغله.

وفي البرقية التي بعثها باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام إلي نجل الفقيد/ زياد محمد علي سوار وإخوانه وأفراد اسرته وكافة آل سوار عبر رئيس المؤتمر عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .إنا لله و إنا إليه راجعون .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: انخفاض أسعار النفط
ثقافة: 4 أدباء أفارقة فازوا بجائزة نوبل فى الأدب
عربي ودولي: اصابة 5 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال
عربي ودولي: باكستان.. 220 قتيل وجريح بهزة أرضية
فنون ومنوعات: محمود ياسين أشهر جنود سينما أكتوبر
مجتمع مدني: فيتامينات ضرورية لمناعتك من الفيروسات
علوم وتقنية: دراسة: الريحان يقي من الخرف
رياضة: إسبانيا تتأهل إلى نهائي دوري الأمم
أخبار: الخطري ترأس إجتماعاً تنظيمياً لقطاع المرأة بالامانة
أخبار: شاهد بالفيديو .. هدف منتخب أولمبي اليمن في مرمى عمان
أخبار: اليمن يخطف الصدارة من عمان في بطولة غرب آسيا
أخبار: المؤتمر يدين مقتل الممرض عاطف الحرازي ويأسف لسقوط ضحايا في صيرة
رياضة: الأردن يبدد طموح الكويت في بطولة غرب آسيا
اقتصاد: الذهب يهبط 0.7% مع صعود الدولار
علوم وتقنية: آلام الظهر.. علامات لأمراض قاتلة
أخبار: 8 أنواع للسرطان القاتل.. وأعراض تحذرك منها
أخبار: 234 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: غازي يشيد بمخرجات كليات المجتمع رغم العدوان
أخبار: إستجواب برلماني للفريق الرويشان بشأن (الدفاع المدني)
رياضة: فوز منتخب اليمن بهدف على عمان
علوم وتقنية: الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية اليوم
ثقافة: ديانا حداد تغنّي في احتفالات أكتوبر
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ حسن حدبه
أخبار: الامين العام المساعد يواسي آل المزاحم
أخبار: امطار متوقعة على 11 محافظة يمنية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021