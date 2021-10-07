المؤتمرنت -

الحديدة.. 268 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 268 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.



وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن الخروقات شملت محاولتي تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية.



وذكر المصدر أن من بين الخروقات غارتين للطيران الحربي على الصليف وتحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 ومدينة الحديدة والفازة والجاح والجبلية.



وأشار المصدر إلى رصد 36 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 266 قذيفة و207 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.